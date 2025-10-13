11:19
Спорт

Сформирован новый тренерский штаб сборной КР по греко-римской борьбе

Сформирован новый тренерский штаб сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе. Федерация борьбы назначила исполняющего обязанности главного тренера наших борцов.

В тренерский штаб вошли Улукбек Карачолоков, Арсен Эралиев и Руслан Царев. Они подготовят и повезут сборную страны на молодежный чемпионат мира, который пройдет 20-27 октября в Сербии.

Напомним, Улукбек Карачолоков и Арсен Эралиев ранее уже работали в тренерском штабе сборной под руководством Азата Эркимбаева. После Олимпийских игр в Париже с ними не продлили контракт.

Вместо них тренерами определили Урана Жусуп уулу, Азата Бейшебекова и Атая Замирбекова, которые тренировали команду десять месяцев. Все трое ушли в отставку после чемпионата мира в Хорватии, где кыргызстанцы не смогли завоевать ни одной медали, кроме одной бронзы.

Экс-главный тренер сборной КР по греко-римской борьбе Азат Эркимбаев теперь тренирует национальную сборную Египта.
