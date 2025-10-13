11:19
Власть

Новый глава представительства Евросоюза назначен в Кыргызстане

Новый глава представительства Евросоюза назначен в Кыргызстане. Заместитель министра иностранных дел Медер Абакиров принял копии верительных грамот у вновь назначенного главы представительства Европейского союза в республике Реми Дюфло.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между КР и ЕС, а также планы по реализации различных программ и проектов, представляющих взаимный интерес.

Медер Абакиров подчеркнул важность партнерства с Евросоюзом, отметив готовность страны к дальнейшему развитию взаимодействия, основанного на принципах взаимного доверия и уважения.

Реми Дюфло в свою очередь выразил уверенность в дальнейшем укреплении связей, подчеркнув готовность оказать cо своей стороны необходимое содействие. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/346929/
просмотров: 590
