22:11
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Центральная Азия объединяет усилия для борьбы с сейсмическими угрозами

Страны Центральной Азии подписали в Ташкенте совместное заявление о сотрудничестве в области повышения сейсмической устойчивости региона. Мероприятие приурочили к Международному дню памяти жертв землетрясений, который учредила Генеральная Ассамблея ООН в 2025 году по инициативе Узбекистана, пишет Podrobno.uz.

Центральная Азия остается одним из самых сейсмоопасных регионов мира. Ежегодно здесь фиксируют более 23 тысяч подземных толчков. Историческая память о разрушительных землетрясениях в Ташкенте, Ашхабаде, Алматы, Чаткальском регионе и Хаите требует совместных действий.

В мероприятии участвовали более 300 человек из 22 стран. Среди них — представители правительств, международных организаций, сейсмологи и эксперты по управлению рисками. 

из интернета
Фото из интернета

На мероприятии представили новый региональный проект ПРООН. Его финансирует правительство Японии в размере $4,9 миллиона. Проект направлен на укрепление региональной координации, внедрение современных систем мониторинга и оповещения о землетрясениях.

Главы чрезвычайных ведомств пяти стран Центральной Азии подписали совместное заявление. Документ подтверждает приверженность сейсмической устойчивости и повышению готовности к чрезвычайным ситуациям. Особое внимание уделили обмену данными, созданию механизмов раннего предупреждения и наращиванию институционального потенциала.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372624/
просмотров: 98
Версия для печати
Популярные новости
30 апреля, четверг
22:09
В Нарын из Бишкека можно улететь за 1 тысячу сомов В Нарын из Бишкека можно улететь за 1 тысячу сомов
22:01
Центральная Азия объединяет усилия для борьбы с сейсмическими угрозами
21:50
Замена тепловой сети в Бишкеке. Закрывается участок улицы Боконбаева
21:45
Страны СНГ формируют перечень работ, где труд женщин запрещен или ограничен
21:29
В Бишкеке начнутся плановые испытания тепловых магистралей