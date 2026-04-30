Страны СНГ формируют перечень работ, где труд женщин запрещен или ограничен

В штаб-квартире Содружества независимых государств прошел круглый стол «Охрана труда женщин», приуроченный ко Всемирному дню охраны труда. Об этом сообщает исполком СНГ.

Участники рассмотрели правовые и практические аспекты охраны труда женщин, обменялись опытом и обсудили современные подходы к созданию безопасных условий работы. Отмечалось, что почти половина трудоспособного населения стран СНГ составляют женщины, поэтому государственная защита их труда имеет особое значение.

Особое внимание уделили рекомендациям по формированию перечня работ, где труд женщин запрещен или ограничен. В список входят работы с тяжелыми физическими нагрузками, виды деятельности с воздействием вредных химических веществ, работы в условиях повышенной радиации, шума, вибрации, подземные работы, отдельные виды занятости в металлургии, горной добыче, строительстве, а также профессии с высоким риском для репродуктивного здоровья.

Участники подчеркнули, что ограничения направлены не на дискриминацию, а на защиту здоровья женщин и будущих поколений. Документ используются при разработке национального законодательства и направлен на снижение производственного травматизма и профзаболеваний.