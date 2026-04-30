22:11
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Страны СНГ формируют перечень работ, где труд женщин запрещен или ограничен

В штаб-квартире Содружества независимых государств прошел круглый стол «Охрана труда женщин», приуроченный ко Всемирному дню охраны труда. Об этом сообщает исполком СНГ.

Участники рассмотрели правовые и практические аспекты охраны труда женщин, обменялись опытом и обсудили современные подходы к созданию безопасных условий работы. Отмечалось, что почти половина трудоспособного населения стран СНГ составляют женщины, поэтому государственная защита их труда имеет особое значение.

Особое внимание уделили рекомендациям по формированию перечня работ, где труд женщин запрещен или ограничен. В список входят работы с тяжелыми физическими нагрузками, виды деятельности с воздействием вредных химических веществ, работы в условиях повышенной радиации, шума, вибрации, подземные работы, отдельные виды занятости в металлургии, горной добыче, строительстве, а также профессии с высоким риском для репродуктивного здоровья.

Фото Исполкома СНГ
Фото Исполкома СНГ

Участники подчеркнули, что ограничения направлены не на дискриминацию, а на защиту здоровья женщин и будущих поколений. Документ используются при разработке национального законодательства и направлен на снижение производственного травматизма и профзаболеваний.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372623/
просмотров: 159
Версия для печати
30 апреля, четверг
22:09
В Нарын из Бишкека можно улететь за 1 тысячу сомов В Нарын из Бишкека можно улететь за 1 тысячу сомов
22:01
Центральная Азия объединяет усилия для борьбы с сейсмическими угрозами
21:50
Замена тепловой сети в Бишкеке. Закрывается участок улицы Боконбаева
21:45
21:29
В Бишкеке начнутся плановые испытания тепловых магистралей