Президент Черногории пообещал «очень скоро» ввести визы для россиян

Черногория, добивающаяся вступления в Европейский союз, «очень скоро» приведет свой визовый режим в соответствие с законодательством ЕС. «Мы пытаемся как можно дольше откладывать [введение виз], чтобы сохранить наш туристический сектор», — заявил Politico президент страны Яков Милатович, пишет Meduza.

Милатович добавил, что он «абсолютно обеспокоен притоком российских денег» в страну.

Черногория подала заявку на вступление в Евросоюз в 2008 году. С тех пор страна выполнила семь из 33 условий по присоединению к ЕС и к концу этого года планирует выполнить еще пять. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Черногория может вступить в ЕС уже в 2028 году.

Сейчас граждане России с действующим загранпаспортом могут въезжать в Черногорию и находиться в стране без визы до 30 дней.