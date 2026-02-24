МИД КР предупреждает: предоплаты на получение визы в США не существует

В Кыргызстане растет число предложений посредников о «гарантированном» получении визы в США. Об этом сообщило Министерство иностранных дел КР.

МИД предупреждает: никакой предоплаты нет и никто не может гарантировать получение американских виз. Оплата возможна только после собеседования через официальную ссылку посольства в Бишкеке.

«Согласно официальной информации, для получения туристической или деловой визы (категории B1/B2) заявителю необходимо первоначально пройти собеседование с консульским офицером США. В случае принятия соответствующего решения консульским офицером заявителю необходимо заполнить форму I-352 и подтвердить согласие на внесение финансовой гарантии через официальную онлайн-платформу Pay.gov», — сообщили в министерстве.

В министерстве добавили, что консульский офицер устанавливает размер гарантийного взноса после собеседования — от $5 до $15 тысяч. Залог не возвращается, если меняется иммиграционный статус или превышен срок пребывания в США.