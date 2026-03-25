С 8 апреля Великобритания повышает стоимость почти всех типов въездных виз

Правительство Великобритании объявило о масштабном повышении стоимости въездных виз практически всех категорий, включая туристические, студенческие и транзитные документы. Новые тарифы, опубликованные на официальном сайте Министерства иностранных дел Соединенного Королевства, вступят в силу 8 апреля.

Согласно обновленному прейскуранту, краткосрочная туристическая виза до шести месяцев подорожает со 127 до 135 фунтов стерлингов.

Вырастет стоимость долгосрочных разрешений на въезд: двухлетняя виза обойдется в 506 фунтов стерлингов, пятилетняя — в 903 фунта стерлингов, десятилетняя — в 1 тысячу 128 фунтов стерлингов. Повышение затронет и тех, кто планирует обучение или лечение в Британии.

Студенческая виза вырастет в цене до 558 фунтов стерлингов, а виза для частного медицинского обслуживания составит 234 фунта стерлингов. Изменения коснутся даже транзитных пассажиров: сбор за аэропортовую транзитную визу поднимется до 74,5 фунта стерлингов.

Для граждан стран с безвизовым режимом стоимость электронного разрешения на въезд (ETA) увеличится с 16 до 20 фунтов стерлингов.