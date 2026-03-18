Посол КНР в КР: Получить визу в Китай не сложно и делается это онлайн

Получить визу в Китай не сложно и делается это онлайн, заявила сегодня на брифинге Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в КР Лю Цзянпин.

Так она ответила на вопрос корреспондента 24.kg о том, что некоторые граждане КР жалуются на то, что получить визу в КНР непросто и дорого.

По ее словам, все разговоры о том, что получить визу сложно, не соответствуют действительности.

«Те, кто ее получал, знают, что виза выдается без проблем. С июня 2025 года визу можно получить, заполнив заявку онлайн. Кроме того, мы надеемся, что скоро восстановит свою работу генконсульство КНР в Оше, что также облегчит выдачу виз гражданам КР», — считает Лю Цзянпин.

Посол добавила, что в стране активно обсуждают вопрос введения безвизового режима между двумя странами.

«Уверена, что переговоры между двумя странами дадут свои позитивные плоды», — добавила Лю Цзянпин.