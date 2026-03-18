Посол КНР в КР: Получить визу в Китай не сложно и делается это онлайн

Получить визу в Китай не сложно и делается это онлайн, заявила сегодня на брифинге Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в КР Лю Цзянпин.

Так она ответила на вопрос корреспондента 24.kg о том, что некоторые граждане КР жалуются на то, что получить визу в КНР непросто и дорого.

По ее словам, все разговоры о том, что получить визу сложно, не соответствуют действительности.

«Те, кто ее получал, знают, что виза выдается без проблем. С июня 2025 года визу можно получить, заполнив заявку онлайн. Кроме того, мы надеемся, что скоро восстановит свою работу генконсульство КНР в Оше, что также облегчит выдачу виз гражданам КР», — считает Лю Цзянпин.

Посол добавила, что в стране активно обсуждают вопрос введения безвизового режима между двумя странами.

«Уверена, что переговоры между двумя странами дадут свои позитивные плоды», — добавила Лю Цзянпин.
Доля КНР во внешнем долге Кыргызстана составляет около 36 процентов
Кыргызстан и Китай нарастили объем двусторонней торговли
Кыргызстан планирует экспорт экологически чистой продукции в Китай
Дешевле на 4 сома: китайский картофель заполнил рынки Кыргызстана
Лю Цзянпин: КНР никогда не требовала от КР первой ввести безвизовый режим
В Китае открыли Институт глобального развития: учить чиновников из разных стран
В китайском Чэнду планируют открыть Торговый дом Кыргызстана
Долетят до Китая. Япония объявила о развертывании дальнобойных ракет
Депутат: КР и РК должны отказаться от визовых ограничений на границе
В Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 балла
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в&nbsp;соцсетях Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; продолжает раздавать миллионы «Оптима Банк» продолжает раздавать миллионы
Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф
Успейте внести фитр-садака: в&nbsp;MegaPay это можно сделать за&nbsp;несколько минут Успейте внести фитр-садака: в MegaPay это можно сделать за несколько минут
Весенний фестиваль в&nbsp;Royal Central Park&nbsp;&mdash; празднование Нооруза 22&nbsp;марта Весенний фестиваль в Royal Central Park — празднование Нооруза 22 марта
