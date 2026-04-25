12:09
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Общество

Китайским рабочим упростили въезд в Кыргызстан. Но не всем

В Кыргызстане упростят визовый режим для иностранных специалистов, задействованных в крупном инвестиционном проекте на Иссык-Куле. Постановление принял кабинет министров.

Речь о проекте по утилизации отходов в Иссык-Кульской области, реализуемом китайской компанией «Цзюньсинь Хуаньбао (Ысык-Көл)».

Согласно решению, до 500 граждан Китай, привлеченных к реализации проекта, освободили от уплаты консульских сборов за визовое оформление.

Министерству иностранных дел поручили обеспечить выполнение данного решения и организовать соответствующие процедуры.

Контроль за исполнением постановления возложен на администрацию президента.

Документ вступит в силу через 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371756/
просмотров: 243
Версия для печати
Популярные новости
Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и учителей
Вода в Бишкеке может подорожать на 50 процентов. Мэрия озвучила новые тарифы
Приватизация вне закона. В Бишкеке прокуратура пытается лишить 15 семей квартир
В Бишкеке для самокатов и велосипедов ввели движение, как у машин, — по полосам
Бизнес
BAKAI и ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR—2026
Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры
MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay
25 апреля, суббота
12:00
Новинки недели: «Гнев», «Берлин'23» и другие премьеры сериалов
11:42
11:26
Кыргызстанский стартап Water Watch AI победил на международной выставке RES EXPO
11:19
Карты лояльности запустила Федерация профсоюзов Кыргызстана
11:06
Землетрясение интенсивностью 3,5 балла произошло в Кыргызстане