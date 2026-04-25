Китайским рабочим упростили въезд в Кыргызстан. Но не всем

В Кыргызстане упростят визовый режим для иностранных специалистов, задействованных в крупном инвестиционном проекте на Иссык-Куле. Постановление принял кабинет министров.

Речь о проекте по утилизации отходов в Иссык-Кульской области, реализуемом китайской компанией «Цзюньсинь Хуаньбао (Ысык-Көл)».

Согласно решению, до 500 граждан Китай, привлеченных к реализации проекта, освободили от уплаты консульских сборов за визовое оформление.

Министерству иностранных дел поручили обеспечить выполнение данного решения и организовать соответствующие процедуры.

Контроль за исполнением постановления возложен на администрацию президента.

Документ вступит в силу через 10 дней.