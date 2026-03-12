13:16
Депутат: КР и РК должны отказаться от визовых ограничений на границе

Кыргызстан и Казахстан должны отказаться от визовых ограничений на границе, заявил сегодня на заседании ЖК депутат Жумабек Салымбеков.

По его словам, из-за введенных со стороны КР и РК визовых ограничений страдают простые люди двух стран.

«Многие осуществляют предпринимательскую деятельность на приграничье двух государств, учатся в вузах. Раньше жители Кордая ездили на лечение в Бишкек, так как в столицу ехать было ближе, чем в Алматы. Введение режима 90/180 усложнило многим жизнь. Надо добиться отмены визовых ограничений на границе», — добавил Жумабек Салымбеков.

Замминистра иностранных дел Алмаз Имангазиев отметил, что с 2023 года на разных уровнях ведутся переговоры с Казахстаном об отмене режима 90/180. «Но он не соглашается, в связи с чем в конце 2025-го мы ввели аналогичный режим и для граждан РК», — заключил он.
