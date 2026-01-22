13:42
USD 87.45
EUR 102.40
RUB 1.12
Власть

Новые визовые требования США: разъяснения американского посольства

Посольство США в Кыргызстане разъясняет заявителям на туристические и деловые визы категории B1/B2 новые правила и призывает заранее не оплачивать визовый залог.

В информации, опубликованной на сайте дипмиссии, говорится, что инструкцию по оплате залога заявителю предоставит сотрудник консульского отдела только после собеседования. И только в том случае, если он будет признан соответствующим требованиям. При этом платежи, внесенные до собеседования, возврату не подлежат.

После собеседования заявителю направят прямую ссылку на оплату через Pay.gov, оплатить залог необходимо будет в течение 30 дней. 

В рамках пилотной программы предусмотрена выдача однократной визы до трех месяцев, а въезд в Соединенные Штаты осуществляется через заранее определенные пункты. После возвращения на родину залог должен быть аннулирован автоматически, а средства возвращены при соблюдении визовых требований (включая отсутствие нелегальной работы и своевременный выезд).

Ранее МИД КР выразил озабоченность по поводу того, что такие требования окажут негативное влияние на взаимные поездки граждан двух стран и приведут в том числе к сокращению контактов в сферах бизнеса и туризма. Это будет препятствовать дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества между государствами, предложив обсудить взаимоприемлемые решения данного вопроса.

Напомним, с 21 января граждане Кыргызстана при подаче на неиммиграционные визы в Штаты категорий B1 (деловые поездки) и B2 (туризм) обязаны вносить возвратный залог в размере от $5 тысяч до $15 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358815/
просмотров: 2631
Версия для печати
Материалы по теме
Венесуэла, Иран, Гренландия: цели без тормозов. Западные СМИ о курсе Трампа
Тони Блэр назначен в исполнительный орган по реализации мирного плана в Газе
Новые визовые требования США. Посол КР встретился с помощником госсекретаря
Инвесторам в Кыргызстане могут дать ВНЖ и налоговые каникулы
МИД ведет переговоры по снижению залога для получения визы в США
КР и США усилят сотрудничество в сфере виртуальных активов и цифровых финансов
Противовоздушная оборона Ирана приведена в состояние повышенной готовности
США приостановили обработку виз для 75 стран. Кыргызстан в этом списке
Госдеп приостановит обработку иммиграционных виз для 75 стран
МИД Кыргызстана: Новые требования США по визам мешают развитию бизнеса
Популярные новости
Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до&nbsp;500 тысяч сомов Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до 500 тысяч сомов
Требования к&nbsp;знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили Требования к знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили
В&nbsp;Кыргызстане вводят &laquo;государственное задание&raquo; в&nbsp;сфере госзакупок В Кыргызстане вводят «государственное задание» в сфере госзакупок
Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не&nbsp;будет Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не будет
Бизнес
Башенные часы &laquo;Кыргызтелекома&raquo; временно остановлены для профилактических работ Башенные часы «Кыргызтелекома» временно остановлены для профилактических работ
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
Больше, чем связь: Exclusive от&nbsp;MEGA для активной жизни Больше, чем связь: Exclusive от MEGA для активной жизни
22 января, четверг
13:33
ГКНБ пресек крупную схему: 32 здания больниц незаконно продали ГКНБ пресек крупную схему: 32 здания больниц незаконно...
13:30
В КР более 1,2 тысячи человек находятся в розыске за уклонение от алиментов
13:18
Башенные часы «Кыргызтелекома» временно остановлены для профилактических работ
13:04
В Узгене младенцу делали насечки на спине. Он скончался
12:59
Мировые потоки прямых иностранных инвестиций выросли после двух лет спада