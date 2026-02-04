США заморозили обработку иммиграционных виз 75 стран. На Госдеп подали в суд

В США подан коллективный иск против Госдепартамента и госсекретаря Марко Рубио в связи с приостановкой выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, среди которых оказался и Кыргызстан. Об этом пишет The Guardian.

Правозащитники считают эту меру незаконной дискриминацией и нарушением иммиграционного законодательства.

Иск поступил в федеральный суд после январского решения Госдепартамента заморозить оформление иммиграционных виз для граждан указанных государств. Истцы утверждают: такая политика основана на недоказанных заявлениях о том, что мигранты якобы представляют финансовую нагрузку для социальной системы Штатов.

«Ограничения касаются именно иммиграционных виз, которые дают право на постоянное проживание в стране. При этом подача документов и прохождение собеседований формально возможны, однако сами визы временно не выдают до пересмотра процедуры», — говорится в сообщении.

По версии заявителей, решение выходит за пределы полномочий исполнительной власти и противоречит закону об иммиграции и гражданстве. В иске подчеркивается, что большинство категорий иммигрантов и так не имеют права на государственные пособия в первые годы проживания в США.

Американские власти ранее заявляли, что меры направлены на усиление контроля за въездом граждан из стран, которые отнесены к группе повышенного риска с точки зрения возможной нагрузки на бюджет. Ограничения, как утверждается, будут действовать до появления дополнительных гарантий финансовой самостоятельности приезжающих.

Истцы требуют признать политику незаконной и обязать власти возобновить выдачу виз в обычном порядке. Официальная позиция ответчиков по иску в суде на данный момент не представлена.