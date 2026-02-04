Глава МИД Кыргызстана обсудил со спецпосланником США визовые вопросы

Сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева со специальным посланником президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

По данным пресс-службы МИД, стороны обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-американских отношений.

«Также рассмотрено региональное сотрудничество, в том числе взаимодействие в рамках формата «Центральная Азия — США» («C5+1»). Стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления торгово-экономических и инвестиционных связей, включая возможности углубления партнерства в рамках диалоговой экономической платформы «B5+1», — говорится в сообщении.

Отдельное внимание уделено визовым вопросам и необходимости создания благоприятных условий для расширения деловых, образовательных и культурных обменов между двумя странами.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать конструктивный диалог и совместную работу по всем направлениям двусторонней повестки, представляющим взаимный интерес.