Конец войны в Газе. Джо Байден похвалил Дональда Трампа

Экс-президент США Джо Байден похвалил действующего главу Белого дома Дональда Трампа. Он написал твит в своем аккаунте в Х.

«Я глубоко благодарен и испытываю облегчение за то, что этот день настал — за последних оставшихся в живых 20 заложников, которые прошли через невообразимый ад и наконец-то воссоединились со своими семьями и любимыми, а также за гражданских лиц в Газе, которые пережили неизмеримые потери и, наконец, получат шанс восстановить свою жизнь», — отметил Джо Байден.

По его словам, теперь Ближний Восток «встал на путь мира». И выразил надежду на то, что этот мир будет прочным и «обеспечит будущее для израильтян и палестинцев».

Бывший американский лидер отметил, что путь к соглашению «был нелегким», и напомнил об усилиях его администрации, которая «неустанно работала над возвращением заложников домой, оказанием помощи палестинскому гражданскому населению и прекращением войны».

Накануне ХАМАС освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников, которые находились в плену два года. А в Египте подписали декларацию о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее Белый дом обнародовал план урегулирования в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предполагает введение временного внешнего управления с международным участием. В Египте состоялись непрямые переговоры по реализации первого этапа этого плана.
