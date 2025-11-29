11:06
Власть

Дональд Трамп аннулировал все указы Джо Байдена, подписанные автопером

Дональд Трамп объявил о признании недействительными всех документов и указов, подписанных бывшим президентом США Джо Байденом с помощью автопера (факсимиле). Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что использование автопера допускается лишь при прямом разрешении президента, а большинство документов Джо Байдена подписано с нарушением процедуры.

«Любой документ, подписанный «сонным Джо Байденом» с помощью автопера, прекращает свое действие и больше не имеет силы», — написал он.

По словам Дональда Трампа, Байден не участвовал лично в процессе подписания и в случае утверждений о своем участии «будет привлечен к ответственности за лжесвидетельство».

Сам он также признавал использование автоподписи, но подчеркивал, что прибегал к ней «только для совсем не важных документов», например, для ответов на письма.

Автоперо — устройство для автоматической имитации подписей. Оно работает по принципу механического копирования движений руки человека, но делает это с помощью специального механизма или электроники. Когда человек или система подает команду для подписи, автоперо повторяет движение руки и ставит подпись на документе в той же манере, как это сделал бы человек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/352724/
просмотров: 233
