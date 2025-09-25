Портрет Байдена в Белом доме Трамп заменил на фото устройства для автоподписи

Дональд Трамп заменил портрет Джо Байдена на «президентской аллее славы» на фото устройства для автоподписи документов. Об этом сообщается на странице Белого дома в X.

Ранее президент США утверждал, что Байден самостоятельно не подписал ни одного документа, а автоподпись мог поставить любой без его ведома.

В июле Белый дом инициировал собственное расследование по поводу использования Байденом автопера для подписи документов.

Сам Джо Байден признал, что использовал автоперо при подписании указов о помиловании и смягчении наказания сотен людей, в том числе членов своей семьи. Он объяснил, что делал это, так как указов «было много».

В июне Дональд Трамп распорядился провести расследование в отношении предшественника и его администрации, полагая, что Байден, будучи президентом, принимал решения не самостоятельно.

Джо Байден в ответ выступил с заявлением, в котором опроверг обвинения.

Напомним, сразу после избрания на второй срок Дональд Трамп распорядился перенести в закрытую часть Белого дома и портрет бывшего президента Барака Обамы, который до этого висел на видном месте на входе в администрацию. Он также потребовал убрать на менее видные места портреты Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего.