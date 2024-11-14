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Власть

Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме: о чем говорили

Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме. Избранный и действующий президенты США пожали друг другу руки в ходе встречи в Овальном кабинете в рамках традиционной церемонии по передаче власти.

Байден поприветствовал Трампа, отметив, что рассчитывает на «плавный переход» в январе, и добавил, что он «обеспечит» комфортную обстановку для своего предшественника и преемника, когда тот вновь займет Белый дом. Дональд Трамп ответил, что «политика — дело жесткое, и во многих случаях это не очень приятный мир, но сегодня это прекрасный мир, и я это очень ценю».

Избранный лидер США рассказал, что во время встречи с Джо Байденом обсуждал войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

«Я хотел узнать его мнение, и он мне его высказал, — сказал Трамп в телефонном интервью изданию New York Post. — Кроме того, мы очень много говорили о Ближнем Востоке. Я хотел узнать его мнение о том, где мы находимся и что он думает. Он поделился им и был очень любезен».

Комментируя процесс отбора сотрудников для новой администрации, Дональд Трамп сказал, что «все идет очень гладко».

Согласно американскому законодательству, 17 декабря коллегия выборщиков должна объявить результаты президентской гонки. После этого, 6 января 2025 года, в Конгрессе состоится их утверждение.

Инаугурация следующего президента Соединенных Штатов пройдет 20 января перед зданием Капитолия в Вашингтоне.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311074/
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