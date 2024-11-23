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Власть

Президент США Джо Байден вновь оговорился и назвал себя своим мужем

Президент США Джо Байден вновь оговорился и вместо имени своей жены Джилл назвал свое на торжественном ужине в Белом доме. «Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», — заявил он.

Джо Байден часто начинает выступления с фразы «Я Джо Байден, и я муж Джилл Байден» и несколько раз, по свидетельствам СМИ, допускал оговорки. В июне на мероприятии, посвященном иммигрантам, он также назвал себя своим мужем, «после чего последовала неразборчивая речь», — замечал канал Roya News.

Летом в интервью радиостанции в Филадельфии Байден назвал себя чернокожей женщиной. «Я первая чернокожая женщина, которая работала с чернокожим президентом», — сказал он, путая себя с вице-президентом Камалой Харрис.

Американскому президенты Байдену исполнилось 82 года 20 ноября. В феврале в США впервые официально признали ментальные проблемы Байдена.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312049/
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