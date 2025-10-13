17:36
Власть

Макрон отказался уходить с поста президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не собирается уходить с должности и продолжит работать, чтобы сохранить стабильность в стране. Об этом сообщило издание Reuters.

Данное заявление прозвучало после отставки премьер-министра Себастьена Лекорню, который пробыл в должности меньше месяца. На фоне этого события во Франции усилились разговоры о возможной отставке самого президента. Критика звучит не только от оппозиции, но и от бывших соратников Макрона, включая экс-премьера Эдуара Филиппа.

«Никогда не забывайте, что мандат, предоставленный французским народом, заключается в том, чтобы служить, служить и служить, давать ответы на вопросы обычных французов и делать все возможное для независимости Франции», — сказал Макрон.

Он добавил, что останется на посту, чтобы «обеспечить» стабильность.

По опросам, многие французы тоже хотят, чтобы президент покинул свой пост досрочно. Во Франции уже прошли демонстрации с таким требованием.

Несмотря на давление, Макрон подчеркнул, что намерен продолжать исполнять свои обязанности и довести мандат до конца. Его срок полномочий истекает в 2027 году.
Ссылка: https://24.kg/vlast/347012/
просмотров: 752
