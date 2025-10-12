Не скрывать факты инцидентов в школах Манаса призвал директоров глава ГКНБ.

Камчыбек Ташиев отметил, что сокрытие подобных случаев ничего не изменит. По его словам, от того, что мы что-то скроем, ничего не изменится.

«Необходимо говорить все как есть, выявлять причины, устранять проблемы. Нам нужна система воспитания», — сказал глава ГКНБ на встрече с директорами школ города.

Напомним, ранее, во время торжественного открытия нового здания школы № 14 в Джалал-Абаде (ныне город Манас), Камчыбек Ташиев также заявлял, что «пить водку и курить — это недопустимо для педагога».

«Учитель не может пить водку и курить. Он должен быть всегда и во всем образцовым примером для детей, своих учеников», — отмечал он.