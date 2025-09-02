08:49
USD 87.39
EUR 102.55
RUB 1.08
Власть

Пить водку и курить — это недопустимо для педагога, заявил Камчыбек Ташиев

Пить водку и курить — это недопустимо для педагога. Об этом во время торжественного открытия нового здания школы № 14 в Джалал-Абаде заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

из архива
Фото из архива. Камчыбек Ташиев на открытии нового здания школы № 14 в Джалал-Абаде

«Учитель не может пить водку и курить. Он должен быть всегда и во всем образцовым примером для детей, своих учеников», — отметил он.

Глава спецслужб также рассказал, что власти продолжат обновлять и строить новые образовательные учреждения, которые будут современными и отвечающими всем потребностям.

Камчыбек Ташиев также отметил, что уровень подготовки педагогических кадров должен быть высоким.

«Мы строим школы, мы подняли учителям заработную плату. Профессионализм кадров должен быть высоким. Необходимо уделить внимание качеству передаваемых детям знаний в таких предметах, как математика, алгебра, физика, химия, геометрия — всем точным наукам. Я сам химик по образованию, поэтому люблю точные науки», — рассказал он.

По мнению Камчыбека Ташиева, в школы, даже если не хватает учителей, не стоит брать на работу кадры с низким уровнем качества знаний и образования.

«Не берите таких на работу», — призвал глава ГКНБ.

Напомним, будущий заместитель председателя кабмина, глава спецслужб КР в 1992 году окончил Томский политехнический университет по специальности «инженер, химик-технолог».
Ссылка: https://24.kg/vlast/341822/
просмотров: 396
Версия для печати
Материалы по теме
Камчыбек Ташиев построил новый дом еще для одного одноклассника в Кара-Суу
Мы их выявим. Камчыбек Ташиев о видео, ставшим мемом в интернете
На развитие города Ош выделили более 20 миллиардов сомов
Хозяевам снесенных домов должны предоставить жилье или участок — глава ГКНБ
Камчыбек Ташиев: Будет чатак, если жители выскажут недовольство
В Нарынской области строят 127 объектов на 15 миллиардов сомов — Камчыбек Ташиев
В Нарыне строят первую муниципальную баню
Полпред Нарына пожаловался главе ГКНБ на нехватку стройматериалов и рабочих
Торговцы мини-рынка «Бостон» в Оше обратились к главе ГКНБ и мэру города
Подсечкой повалили на землю. Однофамильца главы ГКНБ задержали за мошенничество
Популярные новости
Потерпите&nbsp;&mdash; все будет хорошо. Мэр Бишкека обратился к&nbsp;горожанам Потерпите — все будет хорошо. Мэр Бишкека обратился к горожанам
Камчыбек Ташиев приказал задержать подрядчика, ремонтировавшего дорогу в&nbsp;Нарыне Камчыбек Ташиев приказал задержать подрядчика, ремонтировавшего дорогу в Нарыне
Камчыбек Ташиев вернулся в&nbsp;родную школу: его приветствовали школьные друзья Камчыбек Ташиев вернулся в родную школу: его приветствовали школьные друзья
Садыр Жапаров: Город Ош&nbsp;обновляется, прямо&nbsp;ух! Садыр Жапаров: Город Ош обновляется, прямо ух!
Бизнес
Ноль процентов на&nbsp;бизнес-переводы (клиринг и&nbsp;гросс) для&nbsp;ИП через Bakai Business Ноль процентов на бизнес-переводы (клиринг и гросс) для ИП через Bakai Business
В&nbsp;Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
MBANK поздравляет с&nbsp;Днем знаний: 200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэки на&nbsp;MJunior MBANK поздравляет с Днем знаний: 200 сомов в подарок и кешбэки на MJunior
Жители соседних домов поблагодарили N-Group за&nbsp;оперативную работу Жители соседних домов поблагодарили N-Group за оперативную работу
2 сентября, вторник
08:43
Госфиннадзор зафиксировал увеличение проведения незаконных онлайн-лотерей Госфиннадзор зафиксировал увеличение проведения незакон...
08:39
Дело «Клоопа». В суде допросили свидетелей
08:26
Новую швейную фабрику открыли в селе Ленинском
08:11
Пить водку и курить — это недопустимо для педагога, заявил Камчыбек Ташиев
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 сентября, понедельник
23:35
Нас ждут мощные землетрясения: под Атлантическим океаном формируется новая зона
23:13
Остров в Карибском море зарабатывает миллионы на доменном имени .ai
22:48
В Диснейленде Парижа откроют тематическую зону «Мир Холодного сердца»
22:27
Сеул прекратил вещание пропагандистской радиостанции для жителей Северной Кореи
22:03
Трамп призвал фармкомпании раскрыть данные об эффективности препаратов от ковида