Данияр Амангельдиев и спецпосланник ЕС обсудили санкционную повестку

Состоялась встреча в режиме онлайн первого заместителя председателя кабинета министров Данияра Амангельдиева со специальным посланником Европейского союза по санкциям Дэвидом О’Салливаном. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе встречи стороны подтвердили нацеленность на расширение партнерства, политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной сферах и в рамках «зеленой» повестки.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по санкционной повестке. В этом контексте Данияр Амангельдиев подчеркнул важность сохранения экономической стабильности и динамики двустороннего взаимодействия при строгом соблюдении международных обязательств.

Первый замглавы кабмина и спецпосланник ЕС подтвердили приверженность открытому и конструктивному диалогу, основанному на транспарентности и взаимном уважении, а также договорились провести обмен визитами в ближайшее время.
