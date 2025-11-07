15:30
2025-й станет вторым самым теплым годом за всю историю наблюдений — ВМО

В 2025-м планета продолжает бить температурные рекорды. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), этот год, скорее всего, станет вторым или третьим самым теплым за всю историю наблюдений.

Как сообщает Служба новостей ООН, последние 11 лет — с 2015-го по 2025-й — уже признаны самыми жаркими за 176 лет.

«Средняя температура на поверхности Земли с января по август этого года была на 1,42 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Это немного ниже, чем в 2024-м, когда наблюдалось влияние атмосферного явления Эль-Ниньо, но в целом жара не отступает. С июня 2023 года по август 2025-го почти каждый месяц ставил температурные рекорды, за исключением февраля этого года», — говорится в сообщении.

Ученые связывают это не только с природными циклами, но и с увеличением производства аэрозолей и другими антропологическими факторами, усиливающими потепление.

Нынешний год принес разрушительные наводнения в Африке и Азии, лесные пожары в Европе и Северной Америке, а также смертельные тропические циклоны. Эти события нанесли удар по экономике, продовольственной безопасности и привели к массовым перемещениям людей.

Как отмечается, океаны продолжают накапливать тепло: более 90 процентов лишней энергии, вызванной парниковыми газами, уходит именно туда. Это приводит к разрушению морских экосистем, усилению штормов и ускоренному таянию льдов.

Уровень моря растет все быстрее: если в 1990-х он поднимался на 2,1 миллиметра в год, то сейчас уже на 4,1 миллиметра. В 2024-м зафиксирован рекордный показатель, который в этом году временно снизился из-за природных факторов.

Площадь арктического льда после зимы этого года достигла самого низкого уровня за всю историю спутниковых наблюдений. В Антарктиде ситуация тоже тревожная: в 2025-м зафиксированы третьи в истории наблюдений показатели убывания льда. Глобальные ледники теряют массу третий год подряд.
