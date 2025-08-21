10:08
Происшествия

Армия обороны Израиля начала захват Газы

Армия обороны Израиля начала захват Газы. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на ее представителя.

«Наши войска уже контролируют окраины города», — заявил бригадный генерал Эффи Дефрин.

ХАМАС заявил, что «новая израильская агрессия» представляет собой игнорирование усилий посредников по прекращению огня и обмену пленными.

The Jerusalem Post
Фото The Jerusalem Post. Армия обороны Израиля начала захват Газы

По данным издания, военные работают над тем, чтобы жители Газы могли эвакуироваться в безопасные места, получить гуманитарную помощь и медицинское обслуживание.

Ожидается, что 21 августа премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Израиля Исраэль Кац одобрят план по захвату города Газа.

Минобороны Израиля планирует призвать на службу около 60 тысяч резервистов на этой неделе.

Напомним, ранее кабинет безопасности Израиля утвердил план «разгрома» террористической группировки ХАМАС и взятия Газы под контроль. Решение приняли после совещания израильских высших должностных лиц, несмотря на международные призывы к прекращению войны и протесты жителей Израиля, опасающихся за судьбу удерживаемых ХАМАС заложников. Тысячи людей в Тель-Авиве вышли на акции протеста против этой инициативы.
