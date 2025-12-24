00:33
Власть

Дональд Трамп подарил президенту Южной Кореи золотой ключ от Белого дома

Президент США Дональд Трамп подарил своему южнокорейскому коллеге Ли Чжэ Мену золотой ключ от Белого дома. Об этом сообщил глава секретариата администрации главы Республики Корея Кан Хун Сик в Facebook.

Он рассказал, что недавно Дональд Трамп на церемонии вручения верительных грамот побеседовал с новым послом Республики Корея в Вашингтоне.

«Американский лидер сказал, что во время визита в Республику Корея в октябре получил ценный подарок и он хотел бы передать подарок в ответ. Последний из пяти изготовленных золотых ключей от Белого дома достался нашему президенту», — сказал Кан Хун Сик.

Во время саммита в Кенджу в конце октября Ли Чжэ Мен подарил Дональду Трампу позолоченную копию короны древнего корейского государства Силла, а также вручил высшую государственную награду страны — орден «Мугунхва».

Кан Хун Сик отметил, что автором дизайна этого ключа был сам глава Соединенных Штатов. Помимо Ли Чжэ Мена, такого подарка удостоились премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, бывший премьер-министр Японии Таро Асо, американский миллиардер Илон Маск и футболист Криштиану Роналду.
