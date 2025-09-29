19:38
Власть

Трамп похвастался золотым декором для «лучшего Овального кабинета»

Фото DW

Президент США на видео в соцсети Truth Social продемонстрировал образцы отделки из золота 999-й пробы для украшения своего рабочего интерьера — множество золотых элементов декора и настенных молдингов, готовых к установке. Об этом пишет DW.

«В Овальном кабинете и кабинете министров Белого дома использовалось 24-каратное золото высочайшего качества», — подписал видео Трамп, добавив, что мировые лидеры «сходят с ума», когда видят такое «качество и красоту». «Лучший Овальный кабинет в истории, с точки зрения успеха и внешнего вида!» — подытожил американский лидер.

В сентябре у Капитолия появилась 3,6-метровая золотая статуя Трампа с биткоином в руках. Создание временной скульптуры профинансировала неназванная группа криптоинвесторов.
