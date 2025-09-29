14:43
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Власть

Кыргызстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия

Кыргызстан сегодня подписал Договор о запрещении ядерного оружия. В Нью-Йорке министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев выступил на пленарном заседании высокого уровня, посвященном Международному дню всеобщего уничтожения ядерного оружия.

Он отметил, что вопросы ядерного разоружения и нераспространения являются важным направлением внешней политики Кыргызской Республики. И сообщил, что наша страна присоединяется к числу государств, подписавших Договор о запрещении ядерного оружия.

Этот шаг является логическим продолжением курса КР на укрепление международной безопасности и нераспространение, добавил глава МИД.

Он также напомнил, что Кыргызстан является депозитарием Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, а также инициатором Международного дня просвещения по вопросам разоружения и нераспространения, который ежегодно отмечается 5 марта.
Ссылка: https://24.kg/vlast/345271/
просмотров: 123
Версия для печати
Материалы по теме
После ударов Израиля Иран активно строит секретный военный объект в Исфахане
Совет безопасности ООН принял решение восстановить санкции против Ирана
Президент Казахстана напомнил о тяжелых последствиях испытаний атомного оружия
Иран сообщил о серьезном повреждении своих ядерных объектов
Отказ Ирана от ядерной программы: какие стимулы предлагает Тегерану Белый дом
Гонка ядерных вооружений набирает обороты: какие страны имеют боеголовки
Обострение на Ближнем Востоке. Иран согласен отказаться от ядерного оружия
Израиль заявил об убийстве ведущих иранских ученых-ядерщиков и назвал их имена
Все иранские переговорщики по ядерной сделке с США были убиты — Дональд Трамп
Внутри ядерных объектов в Иране выявлено радиологическое загрязнение — МАГАТЭ
Популярные новости
Куванычбек Конгантиев: Бишкек должен стать пешеходным городом. Машины нас душат Куванычбек Конгантиев: Бишкек должен стать пешеходным городом. Машины нас душат
Строительство железной дороги КНР&nbsp;&mdash; КР&nbsp;&mdash; РУз перешло в&nbsp;практическую стадию Строительство железной дороги КНР — КР — РУз перешло в практическую стадию
Как мэр города&nbsp;Ош ответил на&nbsp;выговор президента Как мэр города Ош ответил на выговор президента
Бюджет и&nbsp;12-летнее образование. В&nbsp;кабмине Кыргызстана прошло очередное заседание Бюджет и 12-летнее образование. В кабмине Кыргызстана прошло очередное заседание
Бизнес
MJunior Fest&nbsp;&mdash; главный фестиваль осени для детей и&nbsp;родителей от&nbsp;MBANK MJunior Fest — главный фестиваль осени для детей и родителей от MBANK
Команда О! &mdash;&nbsp;&#8470;&nbsp;1&nbsp;на крупнейших киберучениях Кыргызстана Команда О! — № 1 на крупнейших киберучениях Кыргызстана
&laquo;Элдик Банк&raquo; выступил на&nbsp;Саммите лидеров Глобального договора ООН «Элдик Банк» выступил на Саммите лидеров Глобального договора ООН
Победа над онкологией: почему сейчас больше надежд, чем когда-либо Победа над онкологией: почему сейчас больше надежд, чем когда-либо
29 сентября, понедельник
14:41
MJunior Fest — главный фестиваль осени для детей и родителей от MBANK MJunior Fest — главный фестиваль осени для детей и роди...
14:32
Кыргызстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия
14:24
Кыргызстан выступает против терроризма, экстремизма и исламофобии — МИД
14:02
Экс-премьер Англии хочет возглавить переходное международное правительство Газы
13:46
«Месяц открытых дверей». Все государственные музеи КР будут работать бесплатно