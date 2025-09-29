Кыргызстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия

Кыргызстан сегодня подписал Договор о запрещении ядерного оружия. В Нью-Йорке министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев выступил на пленарном заседании высокого уровня, посвященном Международному дню всеобщего уничтожения ядерного оружия.

Он отметил, что вопросы ядерного разоружения и нераспространения являются важным направлением внешней политики Кыргызской Республики. И сообщил, что наша страна присоединяется к числу государств, подписавших Договор о запрещении ядерного оружия.

Этот шаг является логическим продолжением курса КР на укрепление международной безопасности и нераспространение, добавил глава МИД.

Он также напомнил, что Кыргызстан является депозитарием Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, а также инициатором Международного дня просвещения по вопросам разоружения и нераспространения, который ежегодно отмечается 5 марта.