Лидер США снял санкции с авиакомпании «Белавиа» и подарил Лукашенко запонки

США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом сообщил спецпредставитель Дональда Трампа Джон Коул на встрече с президентом Александром Лукашенко.

«Это решение было принято президентом [Трампом], который сказал: «Сделайте это немедленно», — сказал Джон Коул. Он подчеркнул, что решение уже официально принято и утверждено всеми профильными ведомствами.

Смягчение западных санкций было условием главы Беларуси для освобождения заключенных, ранее сообщал польский портал Rzeczpospolita.

США ввели санкции в отношении белорусской экономики летом 2021 года вслед за ЕС и Великобританией в связи с ситуацией вокруг президентских выборов 2020 года. Ограничения ужесточили в 2021-м, после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и задержания экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Президент Литвы сегодня проинформировал, что в Беларуси освободили 52 заключенных, и они пересекли литовскую границу. Он добавил, что среди освобожденных в Беларуси заключенных есть граждане Великобритании, Латвии, Польши, Германии и Франции.

Стало также известно, что президент США подарил Александру Лукашенко запонки с изображением Белого дома.