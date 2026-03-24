Александр Лукашенко похвалил Аллу Пугачеву: за что и почему

Президент Беларуси Александр Лукашенко похвалил Аллу Пугачеву за рождение близнецов. Об этом сообщает информагентство Belta.
Он призвал не осуждать женщин, желающих воспользоваться современными технологиями для рождения ребенка. По словам Александра Лукашенко, когда Алла Пугачева прибегла к помощи суррогатной матери, ее многие начали «костылять».
«Какие морально-нравственные принципы? От кого они исходят? Женщина хочет иметь ребенка. Это святая, значит, женщина. Если не можем естественным образом (я в общем говорю про мужиков), всячески надо как-то помогать», — порассуждал глава страны и напомнил о примере легендарной певицы, которая, воспользовавшись современными репродуктивными технологиями, стала мамой двоих детей.
«И тут от церкви до последнего человека начали костылять ее. А я говорю: какая молодец. И детки, говорят, хорошие. Это главное. Пусть рожает как угодно, но чтобы были хорошие дети», — сказал президент Беларуси.
Тема была затронута при обсуждении проекта указа президента «О проведении экстракорпорального оплодотворения».
В 2019 году Александр Лукашенко наградил Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов. Таким образом политик поблагодарил певицу за вклад в «укрепление белорусско-российских культурных связей».
Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и близнецами Гарри и Лизой после 2022 года проживает за пределами России.