Власть

Александр Лукашенко похвалил Аллу Пугачеву: за что и почему

Президент Беларуси Александр Лукашенко похвалил Аллу Пугачеву за рождение близнецов. Об этом сообщает информагентство Belta.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и близнецами Гарри и Лизой

Он призвал не осуждать женщин, желающих воспользоваться современными технологиями для рождения ребенка. По словам Александра Лукашенко, когда Алла Пугачева прибегла к помощи суррогатной матери, ее многие начали «костылять».

«Какие морально-нравственные принципы? От кого они исходят? Женщина хочет иметь ребенка. Это святая, значит, женщина. Если не можем естественным образом (я в общем говорю про мужиков), всячески надо как-то помогать», — порассуждал глава страны и напомнил о примере легендарной певицы, которая, воспользовавшись современными репродуктивными технологиями, стала мамой двоих детей.

«И тут от церкви до последнего человека начали костылять ее. А я говорю: какая молодец. И детки, говорят, хорошие. Это главное. Пусть рожает как угодно, но чтобы были хорошие дети», — сказал президент Беларуси.

Тема была затронута при обсуждении проекта указа президента «О проведении экстракорпорального оплодотворения».

В 2019 году Александр Лукашенко наградил Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов. Таким образом политик поблагодарил певицу за вклад в «укрепление белорусско-российских культурных связей».

Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и близнецами Гарри и Лизой после 2022 года проживает за пределами России.
