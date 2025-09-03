16:10
Обязать мигрантов устанавливать и использовать мессенджер Мax предлагает Госдума

Депутаты Государственной думы направили письмо министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с предложением обязать мигрантов устанавливать и использовать мессенджер Мax.

Инициаторы отметили, что мигранты активно используют зарубежные мессенджеры и приложения, которые не всегда соответствуют требованиям безопасности и не обеспечивают должного уровня защиты данных.

Это, по их мнению, создает дополнительные риски для вовлечения мигрантов в мошеннические схемы и преступные действия, а также снижает возможности государства по мониторингу информационного взаимодействия в миграционной среде.

«Считаем необходимым законодательно закрепить обязанность иностранных граждан, пребывающих на территории Российской Федерации, устанавливать и использовать мессенджер Мax в период нахождения в стране», — указано в тексте.

По словам депутатов, такой подход позволит интегрировать данный мессенджер с государственными сервисами, повысить эффективность контроля за миграционной ситуацией, создать единый безопасный цифровой канал для взаимодействия мигрантов с государственными органами и работодателями, а также снизить вероятность использования иностранных мессенджеров в противоправных целях.

Ранее сообщалось, что мессенджер Max будут устанавливать на все продаваемые в России гаджеты.

Max — российская цифровая платформа, которая объединяет функции мессенджера и доступ к различным сервисам. Приложение появилось в марте 2025 года как часть государственной стратегии цифрового суверенитета. Все данные хранятся на территории России, а сервисы будут адаптированы под локальные потребности: от заказа такси до работы с национальной системой платежей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/342082/
