Мессенджер Max будут устанавливать на все продаваемые в России гаджеты

В России мессенджер Мах с 1 сентября войдет в перечень программ для обязательной предустановки на смартфоны и планшеты, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Помимо этого, с начала сентября российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на технике, использующей операционные системы iOS и HyperOS, уточнили в правительстве.

Сервис находится в стадии бета-тестирования, его первая версия вышла в марте, а официальный запуск запланирован на начало осени 2025 года. Помимо стандартных функций для общения, в него будут интегрированы платежи через СБП, доступ к «Госуслугам», цифровая подпись, чат-боты и нейросеть.

Max — российская цифровая платформа, которая объединяет функции мессенджера и доступ к различным сервисам. Приложение появилось в марте 2025 года как часть государственной стратегии цифрового суверенитета. Все данные хранятся на территории России, а сервисы будут адаптированы под локальные потребности: от заказа такси до работы с национальной системой платежей.
