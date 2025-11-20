Страны ЦА договорились о взаимном признании дипломов о высшем образовании

Правительство Казахстана от 12 ноября 2025 года одобрило соглашение между правительством РК, кабинетом министров Кыргызстана, а также правительствами Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана о взаимном признании документов о высшем образовании, сообщает Zakon.kz.

По его данным, стороны признают документы об окончании высших образовательных организаций (дипломы), выданные аккредитованными в установленном национальным законодательством порядке высшими образовательными организациями государств сторон.

Уточняется, что отказ в признании документа допускается только в случае, если будут доказаны существенные различия между требованиями, предъявляемыми к системе высшего образования.

Указывается, что Казахстан признает дипломы, выданные высшими учебными заведениями государств сторон, входящими в топ-1000 мировых рейтингов Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS), Times Higher Education (THE) и Academic Ranking of World Universities (ARWU), как документы, предоставляющие право в соответствии с указанными в них направлениями подготовки, специальностью и квалификацией на осуществление профессиональной деятельности, прохождение стажировки и продолжение обучения.

В признании документов об образовании может быть отказано в случаях, если: