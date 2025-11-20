13:23
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Общество

Страны ЦА договорились о взаимном признании дипломов о высшем образовании

Правительство Казахстана от 12 ноября 2025 года одобрило соглашение между правительством РК, кабинетом министров Кыргызстана, а также правительствами Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана о взаимном признании документов о высшем образовании, сообщает Zakon.kz.

По его данным, стороны признают документы об окончании высших образовательных организаций (дипломы), выданные аккредитованными в установленном национальным законодательством порядке высшими образовательными организациями государств сторон.

Уточняется, что отказ в признании документа допускается только в случае, если будут доказаны существенные различия между требованиями, предъявляемыми к системе высшего образования.

Указывается, что Казахстан признает дипломы, выданные высшими учебными заведениями государств сторон, входящими в топ-1000 мировых рейтингов Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS), Times Higher Education (THE) и Academic Ranking of World Universities (ARWU), как документы, предоставляющие право в соответствии с указанными в них направлениями подготовки, специальностью и квалификацией на осуществление профессиональной деятельности, прохождение стажировки и продолжение обучения.

В признании документов об образовании может быть отказано в случаях, если:

  • документы не были представлены в установленной форме, а также не предоставлены заверенные копии;
  • отсутствуют приложения к диплому;
  • в документах обнаружены несоответствия или противоречия, касающиеся данных о программе, сроках или результатах обучения;
  • подлинность диплома не подтверждается высшей образовательной организацией, выдавшей данный документ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351635/
просмотров: 367
Версия для печати
Материалы по теме
Новый формат С5 + Азербайджан. Зачем Баку нужна Центральная Азия
Три страны Центральной Азии официально определили точку пересечения границ
В Ташкенте пройдет VII Консультативная встреча глав государств ЦА
Саммит «С5+1». Чем обусловлен интерес Дональда Трампа к Центральной Азии
Саммит «С5+1»: президент Кыргызстана выступил перед его началом
Садыр Жапаров в Вашингтоне. Чего ждать от встречи с Трампом
Страны Центральной Азии запустили программу «Единое здоровье»
Дональд Трамп пригласил лидеров Центральной Азии в Вашингтон на саммит «С5+1»
Вода — нефть XXI века. Как получить свое и не превратить соседа во врага
Выборы-2025. Кому могут отказать в регистрации, рассказали в ЦИК
Популярные новости
Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже
Ажиотаж у&nbsp;офиса &laquo;Кут&raquo;: бишкекчане четвертый день стоят в&nbsp;очереди за&nbsp;квартирами Ажиотаж у офиса «Кут»: бишкекчане четвертый день стоят в очереди за квартирами
ГУОБДД напомнило водителям о&nbsp;запрете на&nbsp;установку LED-фар ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;20-23 ноября Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 20-23 ноября
Бизнес
MEGA запустила новые базовые станции на&nbsp;южном берегу Иссык-Куля MEGA запустила новые базовые станции на южном берегу Иссык-Куля
Кешбэк 5&nbsp;процентов по&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; для зарплатных клиентов BAKAI Кешбэк 5 процентов по «Элкарт+» для зарплатных клиентов BAKAI
Новый этап развития сети: Beeline получил ценный частотный ресурс Новый этап развития сети: Beeline получил ценный частотный ресурс
KICB присоединился к&nbsp;Деловому консультативному совету по&nbsp;вопросам детей ЮНИСЕФ KICB присоединился к Деловому консультативному совету по вопросам детей ЮНИСЕФ
20 ноября, четверг
12:53
Глава АБР поддержал проекты Кыргызстана в «зеленой» энергетике и транспорте Глава АБР поддержал проекты Кыргызстана в «зеленой» эне...
12:48
За нарушение правил ввоза товаров на территорию ЕАЭС предлагают увеличить штрафы
12:29
О расширении контактов деловых кругов Кыргызстана и Беларуси рассказал посол
12:27
В Бишкеке проходит большая выставка «Унгу Жол», посвященная кыргызской культуре
12:20
Страны ЦА договорились о взаимном признании дипломов о высшем образовании