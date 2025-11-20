Признание дипломов в ЦА. Кыргызстан не провел внутригосударственные процедуры

Соглашение о взаимном признании дипломов стран Центральной Азии на данный момент еще не подписано всеми государствами сторон. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства науки, высшего образования и инноваций.
По данным ведомства, Казахстан одобрил проект, однако Кыргызстан еще не провел внутригосударственные процедуры согласования.
«После завершения процедур с учетом интересов каждой из сторон документ будет вынесен на подписание», — отметили в МНВОИ.
Ранее сообщалось, что правительство Казахстана от 12 ноября 2025 года одобрило соглашение между правительством РК, кабинетом министров Кыргызстана, а также правительствами Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана о взаимном признании документов о высшем образовании.
Отказ в признании документа допускается только в случае, если будут доказаны существенные различия между требованиями, предъявляемыми к системе высшего образования.