Общество

Признание дипломов в ЦА. Кыргызстан не провел внутригосударственные процедуры

Соглашение о взаимном признании дипломов стран Центральной Азии на данный момент еще не подписано всеми государствами сторон. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства науки, высшего образования и инноваций.

По данным ведомства, Казахстан одобрил проект, однако Кыргызстан еще не провел внутригосударственные процедуры согласования.

«После завершения процедур с учетом интересов каждой из сторон документ будет вынесен на подписание», — отметили в МНВОИ.

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана от 12 ноября 2025 года одобрило соглашение между правительством РК, кабинетом министров Кыргызстана, а также правительствами Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана о взаимном признании документов о высшем образовании.

Отказ в признании документа допускается только в случае, если будут доказаны существенные различия между требованиями, предъявляемыми к системе высшего образования.
