Происшествия

Двойное убийство в «Ак-Ордо». МВД показало признание Сапармурата Ильязова

Фото 24.kg. «Я бил, пока он не упал»: исповедь задержанного за двойное убийство в Бишкеке

Пресс-служба Министерства внутренних дел распространила видео с признательными показаниями 19-летнего подозреваемого Сапармурата Ильязова, обвиняемого в жестоком двойном убийстве в жилмассиве «Ак-Ордо».

Он говорит, что купил два ножа на Орто-Сайском рынке.

«Перед входом снял обувь, аккуратно положил и зашел», — рассказывает подозреваемый.

По признанию Сапармурата Ильязова, он напал на хозяина дома, когда тот поднимался.

«Пока он вставал, я ударил его по голове два-три раза. Потом бил беспорядочно, пока он меня не повалил на землю», — дает показания подозреваемый.

Он в деталях описывает, как наносил удары: «Я ножом ударил его в живот. Потом, когда он хотел встать, ударил в спину. Один раз».

Сапармурат Ильязов также рассказал, как расправился с женщиной: «Женщина подошла, схватила меня за руку, я испугался. Ударил в живот, потом еще раз»...

С его слов, затем он ушел и вызвал такси через приложение.

Напомним, в ночь на 3 октября в доме по улице Ынтымак обнаружены тела мужчины 1991 года рождения и его сестры 1987 года рождения. Согласно заключению судебно-медицинских экспертов, мужчине нанесено 18 ножевых ранений, женщине — 11.

Подозреваемого задержали благодаря системе распознавания лиц «Безопасная страна». Сейчас он находится под стражей, следствие назначило экспертизы и продолжает выяснять все обстоятельства.

В МВД информируют, что у следствия есть полный набор доказательств, подтверждающих вину задержанного, и просят граждан не поддаваться слухам.

При этом о мотивах преступлениях пока не сообщается.
