Двойное убийство в «Ак-Ордо». МВД показало признание Сапармурата Ильязова

Пресс-служба Министерства внутренних дел распространила видео с признательными показаниями 19-летнего подозреваемого Сапармурата Ильязова, обвиняемого в жестоком двойном убийстве в жилмассиве «Ак-Ордо».
Он говорит, что купил два ножа на Орто-Сайском рынке.
«Перед входом снял обувь, аккуратно положил и зашел», — рассказывает подозреваемый.
«Пока он вставал, я ударил его по голове два-три раза. Потом бил беспорядочно, пока он меня не повалил на землю», — дает показания подозреваемый.
Он в деталях описывает, как наносил удары: «Я ножом ударил его в живот. Потом, когда он хотел встать, ударил в спину. Один раз».
Сапармурат Ильязов также рассказал, как расправился с женщиной: «Женщина подошла, схватила меня за руку, я испугался. Ударил в живот, потом еще раз»...
С его слов, затем он ушел и вызвал такси через приложение.
Напомним, в ночь на 3 октября в доме по улице Ынтымак обнаружены тела мужчины 1991 года рождения и его сестры 1987 года рождения. Согласно заключению судебно-медицинских экспертов, мужчине нанесено 18 ножевых ранений, женщине — 11.
Подозреваемого задержали благодаря системе распознавания лиц «Безопасная страна». Сейчас он находится под стражей, следствие назначило экспертизы и продолжает выяснять все обстоятельства.
В МВД информируют, что у следствия есть полный набор доказательств, подтверждающих вину задержанного, и просят граждан не поддаваться слухам.
При этом о мотивах преступлениях пока не сообщается.