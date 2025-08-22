14:22
USD 87.45
EUR 101.92
RUB 1.09
Власть

Касым-Жомарт Токаев наградил Садыра Жапарова орденом «Алтын Қыран»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил главу государства Садыра Жапарова высшей государственной наградой РК — орденом «Алтын Қыран».

Лидер соседней страны отметил, что Садыр Жапаров преданно трудится для развития Кыргызской Республики, вносит огромный вклад в укрепление двусторонних отношений и об этом знает весь казахский народ, в связи с чем он решил наградить его высшей госнаградой.

из прямого эфира
Фото из прямого эфира. Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев

Садыр Жапаров выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и братскому казахскому народу за вручение ему высшей государственной награды Казахстана.

«Это большая честь для меня. Прежде всего я воспринимаю этот орден как славный символ особого уважения, глубокого доверия и истинно братских отношений, оказанных Кыргызстану и кыргызскому народу», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/340626/
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
Под руководством Садыра Жапарова экономика Кыргызстана растет, заявил Токаев
Жапаров Токаеву: «Никто не может оспорить и ставить под сомнение наше братство»
Визит президента Казахстана в Кыргызстан. Что происходит сегодня
Президент Казахстана прибыл в Кыргызстан с официальным визитом
Садыр Жапаров прокомментировал санкции, введенные Великобританией против банков
Садыр Жапаров принял главу администрации президента Узбекистана Саиду Мирзиееву
Президенты Кыргызстана и Казахстана откроют «Золотой мост дружбы»
Встреча на Аляске. Владимир Путин и Садыр Жапаров провели телефонный разговор
Токаев предложил провести конкурс на лучшее название для первой атомной станции
Зеленский позвонил президенту Казахстана: о чем говорили
Популярные новости
Президенты Кыргызстана и&nbsp;Казахстана откроют &laquo;Золотой мост дружбы&raquo; Президенты Кыргызстана и Казахстана откроют «Золотой мост дружбы»
Садыр Жапаров прокомментировал санкции, введенные Великобританией против банков Садыр Жапаров прокомментировал санкции, введенные Великобританией против банков
После критики Садыра Жапарова на&nbsp;Иссык-Куле очистили пляж в&nbsp;селе Бактуу-Долоноту После критики Садыра Жапарова на Иссык-Куле очистили пляж в селе Бактуу-Долоноту
В&nbsp;Узбекистане предложили выдвинуть Шавката Мирзиеева на&nbsp;Нобелевскую премию мира В Узбекистане предложили выдвинуть Шавката Мирзиеева на Нобелевскую премию мира
Бизнес
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
KOICA запускает проект по&nbsp;улучшению качества воздуха в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
Начните учебный год с&nbsp;экономией 1500 сомов&nbsp;&mdash; подключайте &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О! Начните учебный год с экономией 1500 сомов — подключайте «Семья Премиум» от О!
MegaPay: оплата детсадов в&nbsp;пару кликов без комиссии и&nbsp;очередей MegaPay: оплата детсадов в пару кликов без комиссии и очередей
22 августа, пятница
14:21
Минсельхоз: причиной гибели рыбы в Иссык-Атинском районе стало загрязнение воды Минсельхоз: причиной гибели рыбы в Иссык-Атинском район...
14:20
Чаще привлекать нарушителей к общественным работам предлагает Дастан Бекешев
14:09
Коллектив Минтруда принял участие в акции по сдаче крови
14:07
Касым-Жомарт Токаев наградил Садыра Жапарова орденом «Алтын Қыран»
14:03
В парламенте озаботились пенсионным обеспечением военнослужащих