Касым-Жомарт Токаев наградил Садыра Жапарова орденом «Алтын Қыран»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил главу государства Садыра Жапарова высшей государственной наградой РК — орденом «Алтын Қыран».

Лидер соседней страны отметил, что Садыр Жапаров преданно трудится для развития Кыргызской Республики, вносит огромный вклад в укрепление двусторонних отношений и об этом знает весь казахский народ, в связи с чем он решил наградить его высшей госнаградой.

Фото из прямого эфира. Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев

Садыр Жапаров выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и братскому казахскому народу за вручение ему высшей государственной награды Казахстана.

«Это большая честь для меня. Прежде всего я воспринимаю этот орден как славный символ особого уважения, глубокого доверия и истинно братских отношений, оказанных Кыргызстану и кыргызскому народу», — сказал он.