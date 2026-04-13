Аскар Салымбеков стар или скуп. Президент о замене «Дордоя» современным моллом

Президент Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию с модернизацией крупнейших рынков страны. Глава государства выразил недовольство тем, что рынок «Дордой» до сих пор не превратился в современный торговый центр, несмотря на данные ранее обещания.

Садыр Жапаров напомнил, что еще в начале президентства поставил задачу уйти от формата контейнерной торговли. По его задумке, рынки «Дордой», «Ошский» и «Кара-Суу» должны соответствовать мировым стандартам, чтобы предприниматели и покупатели работали в комфортных условиях, не страдая от холода зимой и жары летом.

В связи с этим президент лично встретился с владельцем «Дордоя» Аскаром Салымбековым.

«Я пригласил аксакала и сказал: «Вы за 30 лет стали на этом рынке миллиардером. Постройте здесь современный комплекс, как в Дубае или Стамбуле, создайте условия для наших женщин»», — поделился подробностями разговора глава государства.

Несмотря на то что Аскар Салымбеков тогда согласился с предложением, реальных действий до сих пор не последовало. Жапаров задался вопросом, что мешает бизнесмену: «То ли он поддается старости, то ли жалеет свои деньги. В ближайшее время я снова приглашу его и спрошу об этом», — добавил президент.

На фоне неопределенности с «Дордоем» судьба других рынков уже решается. Президент подтвердил, что Ошский рынок в Бишкеке перенесут уже в июле 2026 года. Что касается рынка в Кара-Суу, туда вмешалось государство — по прогнозам Садыра Жапарова, в течение полутора лет он превратится в современную торговую площадку.