Власть

Президент: Слухи о непризнании водительских прав — дело коррупционеров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что распространяемая информация о якобы непризнании кыргызстанских водительских удостоверений за рубежом является результатом действий коррупционных групп. Об этом он сказал на встрече с жителями Алайского района.

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров на встрече с жителями Алайского района
По его словам, водительские удостоверения нового образца признаны во всем мире, а заявления о том, что Европа их не принимает, — «организованная работа коррупционной мафии».

Глава государства отметил, что за последние пять лет в стране реализован ряд реформ, и практически каждая из них сопровождается общественным резонансом. По его мнению, за протестами и критикой часто стоят группы, потерявшие доступ к финансовым потокам.

Президент напомнил, что до 2020 года паспорта и водительские удостоверения изготавливали за рубежом, что создавало условия для злоупотреблений. Сейчас, по его словам, документы полностью производят в стране, что позволило исключить коррупционные схемы.

Садыр Жапаров сообщил, что Кыргызстан направляет уведомления другим государствам о признании только документов нового образца. Это, как он подчеркнул, позволит выявить и устранить случаи незаконного получения паспортов и водительских удостоверений в прошлом.

При этом он заверил, что подделка новых документов практически невозможна благодаря современным элементам защиты.
