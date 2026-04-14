Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что распространяемая информация о якобы непризнании кыргызстанских водительских удостоверений за рубежом является результатом действий коррупционных групп. Об этом он сказал на встрече с жителями Алайского района.
Глава государства отметил, что за последние пять лет в стране реализован ряд реформ, и практически каждая из них сопровождается общественным резонансом. По его мнению, за протестами и критикой часто стоят группы, потерявшие доступ к финансовым потокам.
Президент напомнил, что до 2020 года паспорта и водительские удостоверения изготавливали за рубежом, что создавало условия для злоупотреблений. Сейчас, по его словам, документы полностью производят в стране, что позволило исключить коррупционные схемы.
Садыр Жапаров сообщил, что Кыргызстан направляет уведомления другим государствам о признании только документов нового образца. Это, как он подчеркнул, позволит выявить и устранить случаи незаконного получения паспортов и водительских удостоверений в прошлом.
При этом он заверил, что подделка новых документов практически невозможна благодаря современным элементам защиты.