Строительство стратегической трассы Барскоон — Бедель начнется в Кыргызстане. Президент подписал соответствующее распоряжение.

В документе отмечено о запуске строительства стратегической автомобильной дороги Барскоон — Бедель протяженностью 150 километров.

Кабинету министров поручено подготовить решение об определении проектной организации и генерального подрядчика для реализации проекта. Контролировать исполнение будет администрация главы государства.

Напомним, в сентябре 2024 года открыли КПП «Бедель».

Ранее также сообщалось о важности продвижения стратегического проекта «Бедель» — транспортного коридора на границе Кыргызстана и Китайской Народной Республики.