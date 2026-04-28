Мерили землю шагами, документов нет: жители Новопавловки о беспределе с дорогой

Фото жителей Новопавловки. По их словам, земли замеряли шагами, рулетки у представителей администрации не было

Ситуация со строительством дороги в районе МТУ «Новопавловка» обрастает все новыми подробностями. Как сообщили владельцы, через поля которых хотят проложить трассу, сегодня представители по земельным вопросам местного акимиата пригласили их для замера участков и территории, где должна пройти дорога.

Они не удосужились взять даже рулетку. Измеряли шагами. Жители Новопавловки

По их словам, дорога необходима шириной 35 метров. Представители акимиата сказали, что другие части полей им не нужны.

«Ну так они и нам не нужны, что мы посадим на оставшихся 10 метрах?» — недоумевают сельчане и просят предоставить равноценные участки для сельхозработ.

Они не понимают, почему до сих пор, не представив никаких докуметов об изъятии земель для государственных нужд, городские власти начинают работы на принадлежащих людям территориях.

Представители администрации добавили, что компенсационных денег за участки никто давать не будет, только землей. Но где конкретно они будут, не пояснили.

Люди недоумевают, неужели их держат за дураков: «Неужели нельзя сначала привести все бюрократические правовые вопросы в норму, а потом отбирать наделы у их владельцев?»

Напомним, мэрия Бишкека начала работы по строительству дороги, ведущей на новый Ошский рынок и автовокзал. Дорога проходит по наделам, выданным в пользование от колхозов в виде паев, законное право собственности на них жители получили в 2008 году. Тогда паи распределяли среди колхозников, медработников и учителей.

Фото жителей Новопавловки. Люди уже засеяли свои наделы и получили первые всходы

Часть владельцев полей засадила участки культурами, но о возмещении затрат на посевы и обработку полей речи до сих пор нет.

Владельцы земель просят администрацию и столичную мэрию представить все необходимые документы, компенсацию и действовать по закону.