Экономика

Барскоон — Бедель: в Кыргызстане строят новую транспортную артерию региона

В Кыргызстане началась активная фаза строительства одной из крупнейших инфраструктурных магистралей последних десятилетий — автодороги Барскоон — Бедель. Проект, который обсуждался почти 30 лет, сегодня реализуется как часть новой транспортной архитектуры страны.

Как отмечается, трасса станет прямым транспортным коридором, соединяющим Кыргызстан с Китаем и интегрирующим страну в международную логистическую систему Центральной Азии.

Проект реализуется по заказу Министерства транспорта и коммуникаций, подрядчиком выступает международная компания China Road and Bridge Corporation.

Строительство стартовало в августе 2025 году при участии президента Садыра Жапарова, а завершение запланировано на 2030–2031 годы. Протяженность дороги составит 161 километр, она будет двухполосной, шириной 12 метров.

Проект включает масштабные инженерные решения. На трассе предусмотрено строительство 50 мостов общей длиной более 2,7 километра и двух тоннелей суммарной протяженностью свыше 9 километров.

Один из ключевых объектов — мост в селе Барскоон, который станет самым высоким в стране. Его высота достигает почти 80 метров, что сопоставимо с многоэтажным зданием.

Трасса пройдет через сложный горный рельеф, включая перевалы Барскоон, Соок и Ашуу-Суу, а также серпантин Сары-Мойнок на высоте 3 тысячи 442 метра.

Работы уже ведутся в активном режиме. На строительстве задействованы более 500 человек и свыше 200 единиц техники, в ближайшее время их число планируется увеличить до 2,5 тысячи специалистов и более 600 единиц техники.

Одним из самых сложных этапов является строительство тоннелей. Они прокладываются буровзрывным методом одновременно с двух сторон, что позволяет ускорить процесс. На сегодняшний день пройдено более 120 метров.

Строительство осложняется экстремальными условиями — высокогорье, сложный рельеф и температуры до минус 40 градусов. Для этого на трассе развернута полноценная инфраструктура: базовые лагеря, жилые модули, медицинские пункты и производственные площадки.

Параллельно вдоль маршрута создаются бетонные заводы и камнедробильные комплексы, что позволяет обеспечивать стройку материалами непосредственно на месте.

Ключевой особенностью проекта является принцип параллельного проектирования — когда проектирование и строительство ведутся одновременно. Это ускоряет реализацию и позволяет оперативно адаптироваться к условиям местности.

После завершения строительства трасса будет передана на баланс государства, а ее эксплуатацией займется Министерство транспорта.

Ожидается, что новая дорога сократит маршрут примерно на 500 километров и позволит экономить до 12 часов в пути.

Власти подчеркивают, что речь идет не просто о новой дороге, а о стратегическом проекте, который должен изменить логистику страны, снизить транспортные издержки и создать новые экономические возможности.

Фактически, трасса Барскоон — Бедель рассматривается как новая транспортная артерия, способная вернуть Кыргызстану роль транзитного узла региона и стать частью современного Шелкового пути.
