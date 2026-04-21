Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Талас перекроют на четыре месяца, в городе начали строить 40 километров дорог

В Таласе стартовали масштабные работы по строительству и реконструкции внутренних дорог общей протяженностью 40 километров. Об этом сообщили местные власти.

На первом этапе работы ведут на 12 улицах протяженностью 28 километров. В дальнейшем проект охватит еще семь улиц. Всего к реализации привлекли пять подрядных организаций.

Ход работ на месте проверили полномочный представитель президента в Таласской области Эрмат Джумаев, вице-мэр города Айбек Кочорбаев и представители местных органов власти.

По словам Эрмата Джумаева, проект реализуют по поручению президента Садыра Жапарова. Финансирование идет из республиканского бюджета и Фонда стабилизации президента.

Он отметил, что особое внимание уделят качеству и срокам. Завершить строительство планируют примерно за четыре месяца.

Власти предупредили, что в связи с ремонтом часть центральных улиц временно закрыта, и попросили жителей отнестись к неудобствам с пониманием.

Ожидается, что обновление дорожной сети завершится к празднованию 35-летия независимости Кыргызстана, основные мероприятия которого в этом году пройдут в Таласской области.
