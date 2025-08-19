14:07
Власть

В 2025 году число депортированных из РФ мигрантов увеличилось на 17 процентов

С 2024 года Государственной думой был принят 21 федеральный закон в сфере миграционной политики, из которых 17 — инициированы депутатами. Создана система, позволяющая препятствовать нелегальной миграции. В частности, усилена ответственность за ее организацию и участие в подобных преступлениях. Теперь за это грозит до 15 лет лишения свободы, сообщил глава Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, анализ правоприменительной практики показывает, что принятые нормы работают.

По данным МВД, за 6 месяцев 2025 года на 7,2 процента увеличилось число выявленных преступлений по статье 322.1 «Организация незаконной миграции» УК РФ.

На 27,9 процента вырос показатель пресеченных фактов нарушения иностранными гражданами правил въезда в Россию либо режима пребывания в РФ.

За этот же период количество выданных разрешений на временное проживание снизилось на 31,6 процента, видов на жительство — уменьшилось на 32,2 процента.

В первом полугодии из РФ депортировано на 17 процентов больше мигрантов-нарушителей, чем за аналогичный период прошлого года.

У 791 человека прекращено приобретенное гражданство Российской Федерации.
