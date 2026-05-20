Тело спрятали в диван: в Москве жестоко убили 33-летнюю кыргызстанку

Следственный комитет РФ по городу Москва расследует жестокое убийство 33-летней гражданки Кыргызстана по имени Айгерим. Родственники обнаружили тело девушки со следами насильственной смерти внутри дивана в съемной квартире на Люблинской улице, пишут российские СМИ.

Женщина работала уборщицей в одной из московских больниц и снимала двухкомнатную квартиру с двумя соотечественниками. Девушка перестала выходить на связь 8 мая. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она зашла в свой подъезд около 21.00 и после бесследно исчезла.

Сестра пропавшей приезжала по адресу 12 мая. В тот момент дома находился один из квартирантов. Родственница визуально осмотрела помещение, но не заметила ничего подозрительного.

Семья повторно приехала в квартиру 18 мая. В ходе осмотра близкие нашли тело в бельевом ящике дивана. Преступники завернули жертву в полиэтиленовые пакеты и обмотали скотчем. Судебно-медицинские эксперты зафиксировали у погибшей резаную рану шеи и повреждения на кистях рук. Последние травмы прямо указывают на то, что девушка отчаянно защищалась от нападавших.

Сотрудники полиции изъяли с места преступления три ножа (на двух из них криминалисты нашли кровь), ножницы, рулоны скотча и постельные принадлежности.

Правоохранительные органы сразу задержали 31-летнего соседа погибшей. Второй квартирант, 30-летний гражданин Кыргызстана, поспешно покинул жилье в период с 11 по 12 мая. По предварительным данным следствия, мужчина скрылся в Казахстане.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и продолжают выяснять все обстоятельства трагедии.