11:37
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.21
Происшествия

Тело спрятали в диван: в Москве жестоко убили 33-летнюю кыргызстанку

Следственный комитет РФ по городу Москва расследует жестокое убийство 33-летней гражданки Кыргызстана по имени Айгерим. Родственники обнаружили тело девушки со следами насильственной смерти внутри дивана в съемной квартире на Люблинской улице, пишут российские СМИ.

Женщина работала уборщицей в одной из московских больниц и снимала двухкомнатную квартиру с двумя соотечественниками. Девушка перестала выходить на связь 8 мая. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она зашла в свой подъезд около 21.00 и после бесследно исчезла.

Сестра пропавшей приезжала по адресу 12 мая. В тот момент дома находился один из квартирантов. Родственница визуально осмотрела помещение, но не заметила ничего подозрительного.

Семья повторно приехала в квартиру 18 мая. В ходе осмотра близкие нашли тело в бельевом ящике дивана. Преступники завернули жертву в полиэтиленовые пакеты и обмотали скотчем. Судебно-медицинские эксперты зафиксировали у погибшей резаную рану шеи и повреждения на кистях рук. Последние травмы прямо указывают на то, что девушка отчаянно защищалась от нападавших.

Сотрудники полиции изъяли с места преступления три ножа (на двух из них криминалисты нашли кровь), ножницы, рулоны скотча и постельные принадлежности.

Правоохранительные органы сразу задержали 31-летнего соседа погибшей. Второй квартирант, 30-летний гражданин Кыргызстана, поспешно покинул жилье в период с 11 по 12 мая. По предварительным данным следствия, мужчина скрылся в Казахстане.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и продолжают выяснять все обстоятельства трагедии.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/374560/
просмотров: 716
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержали разыскиваемого Интерполом иностранца по делу об убийстве
Подозреваемых в убийстве иностранца в Чуйской области задержали в Таиланде
В России кыргызстанцу не выплатили зарплату. Чиновники вмешались и помогли
Во Владивостоке полицейские вымогали взятки у мигрантов, они задержаны
В России в рамках эксперимента рассчитывают на завоз 1,7 миллиона мигрантов
В Госдуму внесли проект о праве МВД утверждать профессии для мигрантов
Госдума РФ хочет аннулировать ВНЖ мигрантов, работавших меньше 10 месяцев в году
В Госдуме предложили выдворять из РФ мигрантов, которые фиктивно учатся в вузах
В России продлили эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID
В России работодателей обяжут иметь спецсчет для оплаты депортации мигрантов
Популярные новости
На&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Китая произошло землетрясение интенсивностью 4,5 балла На границе Кыргызстана и Китая произошло землетрясение интенсивностью 4,5 балла
В&nbsp;Казахстане россиянку, обматерившую банки, арестовали на&nbsp;десять суток В Казахстане россиянку, обматерившую банки, арестовали на десять суток
В&nbsp;парке &laquo;Ала-Арча&raquo; спасатели спустили травмированную туристку из&nbsp;Сингапура В парке «Ала-Арча» спасатели спустили травмированную туристку из Сингапура
На&nbsp;КПП узбекистанец требовал пропустить его вне очереди и&nbsp;матерился&nbsp;&mdash; ГПС&nbsp;КР На КПП узбекистанец требовал пропустить его вне очереди и матерился — ГПС КР
Бизнес
Выиграйте поездку на&nbsp;UFC вместе с&nbsp;BAKAI Выиграйте поездку на UFC вместе с BAKAI
25&nbsp;лет KICB&nbsp;&mdash; любой перевод по&nbsp;системе SWIFT за&nbsp;25&nbsp;евро 25 лет KICB — любой перевод по системе SWIFT за 25 евро
BAKAI стирает границы: впервые в&nbsp;КР переводы в&nbsp;Китай и&nbsp;США прямо в&nbsp;приложении BAKAI стирает границы: впервые в КР переводы в Китай и США прямо в приложении
Экономика Узбекистана выходит на&nbsp;глобальный уровень Экономика Узбекистана выходит на глобальный уровень
20 мая, среда
11:37
По инициативе Кыргызстана в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась фотовыставка По инициативе Кыргызстана в штаб-квартире ООН в Нью-Йор...
11:31
«Кылым Банку» выделят 2 миллиарда сомов. В парламенте спорят о новом госбанке
11:23
ДТП в Кашка-Суу: депутат просит провести служебное расследование
11:23
Замедление темпов роста мировой экономики в 2026 году прогнозирует ООН
11:19
Выиграйте поездку на UFC вместе с BAKAI