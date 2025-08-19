Передача Сулайман-Тоо мэрии Оша. В Минкультуры ответили Женишбеку Токторбаеву

Пресс-служба Минкультуры опубликовала на своих официальных страницах в соцсетях видеоролик о горе Сулайман-Тоо и ее значении.

В нем говорится, что Сулайман-Тоо — священное наследие кыргызского народа и исторический памятник, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он состоит из пяти вершин: Буура-Тоо, Шор-Тоо, Рушан-Тоо, Ээр-Тоо и Кекилик учар. В древних источниках упоминается как Бара-кух, Сулайман-Так, а также связывается с пророком Сулайманом. В Средней Азии его называют «второй Меккой».

Для сохранения объекта строго ограничены озеленение и новые постройки, все изменения проводятся исключительно в соответствии с требованиями ЮНЕСКО.

На склонах горы сохранилось около 400 петроглифов и древних надписей. В XVI веке Бабур построил здесь мечеть, а легенды рассказывают о следах колен и пальцев пророка, что придает этому месту особую святость. В музее Сулайман-Тоо хранится более 33 тысяч экспонатов, среди которых археологические находки, этнографические предметы и образцы народного искусства.

В Минкультуры напомнили, что в 2009 году гора взята под охрану ЮНЕСКО. Площадь заповедной зоны составляет 134 гектара. На ее территории расположены Ошское жилище, мечеть Рабат Абдуллахана, мавзолей Асафа ибн Бурхия и другие исторические памятники. В рамках последних обновлений установлены системы видеонаблюдения, фонари на солнечных батареях, а также созданы условия для посещения до 22.00 в летнее время. Только за первую половину 2025 года здесь побывало свыше 189 тысяч туристов.