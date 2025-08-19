14:07
Передача Сулайман-Тоо мэрии Оша. В Минкультуры ответили Женишбеку Токторбаеву

Пресс-служба Минкультуры опубликовала на своих официальных страницах в соцсетях видеоролик о горе Сулайман-Тоо и ее значении.

В нем говорится, что Сулайман-Тоо — священное наследие кыргызского народа и исторический памятник, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он состоит из пяти вершин: Буура-Тоо, Шор-Тоо, Рушан-Тоо, Ээр-Тоо и Кекилик учар. В древних источниках упоминается как Бара-кух, Сулайман-Так, а также связывается с пророком Сулайманом. В Средней Азии его называют «второй Меккой».

Для сохранения объекта строго ограничены озеленение и новые постройки, все изменения проводятся исключительно в соответствии с требованиями ЮНЕСКО.

На склонах горы сохранилось около 400 петроглифов и древних надписей. В XVI веке Бабур построил здесь мечеть, а легенды рассказывают о следах колен и пальцев пророка, что придает этому месту особую святость. В музее Сулайман-Тоо хранится более 33 тысяч экспонатов, среди которых археологические находки, этнографические предметы и образцы народного искусства.

В Минкультуры напомнили, что в 2009 году гора взята под охрану ЮНЕСКО. Площадь заповедной зоны составляет 134 гектара. На ее территории расположены Ошское жилище, мечеть Рабат Абдуллахана, мавзолей Асафа ибн Бурхия и другие исторические памятники.

В рамках последних обновлений установлены системы видеонаблюдения, фонари на солнечных батареях, а также созданы условия для посещения до 22.00 в летнее время. Только за первую половину 2025 года здесь побывало свыше 189 тысяч туристов.

Напомним, ранее мэр Оша Женишбек Токторбаев назвал территорию Сулайман-Тоо бомжатником из-за неухоженного состояния. Он обратился к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой передать муниципалитету окрестность горы.

Отметим, вопрос передачи Сулайман-Тоо мэрии Оша поднимается не первый год. Такие требования озвучивались в 2016 и 2022 годах. Гора находится в ведении Минкультуры с 2009-го, с того момента, когда ее включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Между тем на модернизацию национального историко-археологического музейного комплекса «Сулайман-Тоо» и государственного историко-культурного музея-заповедника «Узген» Минкультуры получило у Всемирного банка $16 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/340158/
просмотров: 837
