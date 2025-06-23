19:40
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

На модернизацию музеев «Сулайман-Тоо» и «Узген» власти потратят $16 миллионов

На модернизацию национального историко-археологического музейного комплекса «Сулайман-Тоо» и государственного историко-культурного музея-заповедника «Узген» власти хотят потратить $16 миллионов. Об этом стало известно на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

Глава Минкультуры Мирбек Мамбеталиев представил депутатам законопроект о ратификации соглашения о дополнительном финансировании проекта «Региональное экономическое развитие» в Ошской области и городе Оше между КР и Международной ассоциацией развития.

Документ предоставляет дополнительное финансирование на $8,5 миллиона. Кредит предоставляется на 50 лет.

Мирбек Мамбеталиев рассказал, что проект запущен в 2019 году и изначально выделено $7,5 миллиона. Модернизация указанных музеев начнется в 2026 году и будет завершена в 2028-м. 

Напомним, 7 декабря 2020 года вступило в силу соглашение о финансировании между КР и Международной ассоциацией развития (Всемирный банк) по проекту регионального экономического развития в Ошской области и в города Оша. Общая стоимость проекта составила $60 миллионов (половина кредит, половина грант). 

Проект состоит из трех компонентов, один из которых включает модернизацию музея «Сулайман-Тоо» Узгенского архитектурно-археологического комплекса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333819/
просмотров: 348
Версия для печати
Материалы по теме
Избиение женщины в Узгене. Супруга задержали через две недели
Региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии завершила миссию
Камбаратинскую ГЭС-1 обсудили в кабмине с исполнительным директором ВБ
В Узгене незаконно приватизировали автовокзал. Его вернули мэрии
Глава кабмина и представители Всемирного банка обсудили Камбаратинскую ГЭС-1
Всемирный банк предоставит Кыргызстану $120 миллионов: на что пойдут средства
Адылбек Касымалиев примет участие в Весенних собраниях МВФ и Всемирного банка
На водоснабжение трех сел в Узгенском районе требуется 2,25 миллиона евро
ГКНБ вернул мэрии Узгена земельный участок более гектара
В Узгене построят детский сад на 140 мест за 77 миллионов сомов
Популярные новости
Планируется визит президента России Владимира Путина в&nbsp;Кыргызстан&nbsp;&mdash; Беглов Планируется визит президента России Владимира Путина в Кыргызстан — Беглов
ОДКБ должна действовать. Садыр Жапаров обозначил главные угрозы для региона ОДКБ должна действовать. Садыр Жапаров обозначил главные угрозы для региона
&laquo;Росатом&raquo; просит не&nbsp;использовать слово &laquo;Киргизия&raquo;&nbsp;&mdash; Кыргызская Республика «Росатом» просит не использовать слово «Киргизия» — Кыргызская Республика
Мы&nbsp;хотим, чтобы Кыргызстан и&nbsp;кыргызы имели особый статус в&nbsp;России&nbsp;&mdash; Темир Сариев Мы хотим, чтобы Кыргызстан и кыргызы имели особый статус в России — Темир Сариев
Бизнес
В&nbsp;колбасе &laquo;Тойбосс&raquo; не&nbsp;обнаружено ДНК свинины&nbsp;&mdash; результаты исследований В колбасе «Тойбосс» не обнаружено ДНК свинины — результаты исследований
Оформите ОСАГО в&nbsp;приложении MegaPay и&nbsp;получите 20&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО в приложении MegaPay и получите 20 процентов кешбэка
Круговорот проблем хлопкозавода &laquo;Ак-Була&raquo;: обращение к&nbsp;властям&nbsp;КР и&nbsp;РФ Круговорот проблем хлопкозавода «Ак-Була»: обращение к властям КР и РФ
Globus и&nbsp;Be&nbsp;Adam посвятили свой третий дроп выдающимся личностям Кыргызстана Globus и Be Adam посвятили свой третий дроп выдающимся личностям Кыргызстана
23 июня, понедельник
19:40
Китай ужесточает контроль и вводит виртуальный паспорт для всех пользователей Китай ужесточает контроль и вводит виртуальный паспорт...
19:23
Свалка в Ленинском продолжает тлеть: жители задыхаются от дыма
19:13
В колбасе «Тойбосс» не обнаружено ДНК свинины — результаты исследований
19:03
Команда Кыргызстана завоевала серебряные медали чемпионата СНГ по конкуру
19:01
Будут ли строить атомную электростанцию в Кыргызстане, рассказали в кабмине