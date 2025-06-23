На модернизацию музеев «Сулайман-Тоо» и «Узген» власти потратят $16 миллионов

На модернизацию национального историко-археологического музейного комплекса «Сулайман-Тоо» и государственного историко-культурного музея-заповедника «Узген» власти хотят потратить $16 миллионов. Об этом стало известно на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

Глава Минкультуры Мирбек Мамбеталиев представил депутатам законопроект о ратификации соглашения о дополнительном финансировании проекта «Региональное экономическое развитие» в Ошской области и городе Оше между КР и Международной ассоциацией развития.

Документ предоставляет дополнительное финансирование на $8,5 миллиона. Кредит предоставляется на 50 лет.

Мирбек Мамбеталиев рассказал, что проект запущен в 2019 году и изначально выделено $7,5 миллиона. Модернизация указанных музеев начнется в 2026 году и будет завершена в 2028-м.

Напомним, 7 декабря 2020 года вступило в силу соглашение о финансировании между КР и Международной ассоциацией развития (Всемирный банк) по проекту регионального экономического развития в Ошской области и в города Оша. Общая стоимость проекта составила $60 миллионов (половина кредит, половина грант).

Проект состоит из трех компонентов, один из которых включает модернизацию музея «Сулайман-Тоо» Узгенского архитектурно-археологического комплекса.