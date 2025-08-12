12:30
Мэр Оша просит Минкультуры передать окрестность горы Сулайман-Тоо муниципалитету

Мэр Оша Женишбек Токторбаев просит Минкультуры передать окрестность горы Сулайман-Тоо муниципалитету. Видео опубликовала пресс-служба мэрии.

По словам градоначальника, кладбище у подножья горы необходимо рекультивировать и посадить там деревья, газон и сделать зеленую зону для прогулки, запустить электромобили.

«Если приедут гости, мы что покажем? Могилы? Они установлены здесь 100, 70 лет назад. Поэтому нужно их убрать, расширить дорогу и запустить электрокары. Так Сулайман-Тоо будет обеспечивать нас», — сказал он.

Женишбек Токторбаев отметил, что обратится по этому вопросу к президенту Садыру Жапарову и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.
