21:29
USD 87.45
EUR 103.04
RUB 1.15
Общество

В Бишкеке пройдет Неделя традиционной музыки

20-25 апреля в Бишкеке состоится культурное мероприятие «Неделя традиционной музыки». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По ее данным, в рамках недели будут представлены кыргызские традиционные мелодии на комузе и народные произведения. Зрителям также предложат живые выступления известных исполнителей, что позволит глубже познакомиться с богатством национального музыкального искусства.

Организаторы отмечают, что цель мероприятия — сохранение и передача культурных ценностей, популяризация национальной самобытности и приобщение молодежи к музыкальному наследию кыргызского народа.

Все желающие приглашаются принять участие в культурном событии, посвященном традиционной музыке Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370318/
просмотров: 337
Версия для печати
