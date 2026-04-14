В Бишкеке пройдет Неделя традиционной музыки

20-25 апреля в Бишкеке состоится культурное мероприятие «Неделя традиционной музыки». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По ее данным, в рамках недели будут представлены кыргызские традиционные мелодии на комузе и народные произведения. Зрителям также предложат живые выступления известных исполнителей, что позволит глубже познакомиться с богатством национального музыкального искусства.

Организаторы отмечают, что цель мероприятия — сохранение и передача культурных ценностей, популяризация национальной самобытности и приобщение молодежи к музыкальному наследию кыргызского народа.

Все желающие приглашаются принять участие в культурном событии, посвященном традиционной музыке Кыргызстана.