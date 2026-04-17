Минкульт раздает заказы СМИ. Объявлен конкурс на господдержку проектов

Министерство культуры объявило конкурс на государственный социальный заказ в сфере информации.

Он проводится в соответствии с постановлением кабмина № 604 и направлен на поддержку общественно полезных медиапроектов.

Участвовать могут некоммерческие организации, работающие в сфере СМИ не менее года. При этом у претендентов не должно быть задолженности по налогам и страховым взносам. Обязательное условие — регистрация в качестве юрлица и наличие банковского счета.

Допускается участие в формате консорциума — несколько НКО могут объединиться и подать совместную заявку, распределив роли, бюджет и ответственность. При этом одна организация может участвовать только в одном проекте в рамках одной темы.

Для участия необходимо представить заявление, регистрационные документы, устав, описание деятельности за прошлый год, подтверждение отсутствия задолженности, а также проектное предложение с бюджетом.

Прием заявок стартовал сегодня и продлится до 12 мая. Документы принимаются по электронной почте.

В ведомстве подчеркнули, что участие возможно только при полном соблюдении всех требований и сроков.