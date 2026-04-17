В южной столице пройдет масштабный книжный фестиваль «Окурман Ош»

22–23 апреля в южной столице состоится книжный фестиваль «Окурман Ош», приуроченный ко Всемирному дню книги. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и молодежной политики.

22 апреля в большом зале Ошского государственного университета состоится тестирование для студентов вузов, колледжей и школьников по выбранному произведению (12.00–13.00).

В этот же день в Ошском национальном драматическом театре имени С. Ибраимова будет показан спектакль «Куса» по произведению К. Иманалиева в постановке режиссера Уланмырзы Карыпбаева (13.00–14.20).

23 апреля в Ошской областной библиотеке имени Т. Сатылганова пройдет круглый стол на тему привлечения молодежи к чтению, а также проблем и решений в сфере обеспечения книгами (11.00–12.40);

К участию приглашаются школьники, студенты, любители чтения, поэты и писатели, представители культуры и все желающие жители города.

Фото Минкультуры.

Позже в большом зале ОшГУ состоится творческий вечер, посвященный 70-летию заслуженного деятеля культуры КР, поэта и писателя Зинакан Пасановой (14.00–16.00).

Завершится фестиваль открытием книжной ярмарки в парке «Алымбек датка» (17.00–18.40).

Отмечается, что посетители смогут принести собственные книги, представить их на выставке и принять участие в розыгрыше призов.