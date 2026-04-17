Общество

В южной столице пройдет масштабный книжный фестиваль «Окурман Ош»

22–23 апреля в южной столице состоится книжный фестиваль «Окурман Ош», приуроченный ко Всемирному дню книги. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и молодежной политики.

  • 22 апреля в большом зале Ошского государственного университета состоится тестирование для студентов вузов, колледжей и школьников по выбранному произведению (12.00–13.00).
  • В этот же день в Ошском национальном драматическом театре имени С. Ибраимова будет показан спектакль «Куса» по произведению К. Иманалиева в постановке режиссера Уланмырзы Карыпбаева (13.00–14.20).
  • 23 апреля в Ошской областной библиотеке имени Т. Сатылганова пройдет круглый стол на тему привлечения молодежи к чтению, а также проблем и решений в сфере обеспечения книгами (11.00–12.40);

К участию приглашаются школьники, студенты, любители чтения, поэты и писатели, представители культуры и все желающие жители города.

Минкультуры
Фото Минкультуры. В Оше пройдет масштабный книжный фестиваль «Окурман Ош»

Позже в большом зале ОшГУ состоится творческий вечер, посвященный 70-летию заслуженного деятеля культуры КР, поэта и писателя Зинакан Пасановой (14.00–16.00).

Завершится фестиваль открытием книжной ярмарки в парке «Алымбек датка» (17.00–18.40).

Отмечается, что посетители смогут принести собственные книги, представить их на выставке и принять участие в розыгрыше призов.
Материалы по теме
В Бишкеке пройдет Неделя традиционной музыки
Международный фестиваль «Айгүл гүлү» пройдет в Баткене
С проката сняли фильм «Өч-2» и уволили директора «Кыргызтасмасы»
TikTok-форматы в дело: «Кыргызсериал» объявил конкурс на вертикальные сериалы
В Бишкеке отметят 100-летие Касыма Каимова
Возле здания Минкультуры разваливается памятник Айдарбекову — отвалились буквы
Где пройдут VII Игры кочевников, станет известно в ближайшие месяцы
В Астане проходят показы кыргызских мюзиклов к 100-летию Чингиза Айтматова
Кабмин обновляет автопарк сферы культуры: 117 машин передали учреждениям
В Стамбуле пройдут Дни кыргызского кино
Популярные новости
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от&nbsp;Акылбека Жапарова Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
В&nbsp;части Бишкека 14&nbsp;апреля на&nbsp;весь день отключат холодную воду В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
Музей военной техники в&nbsp;Германии запретил вход гражданам Кыргызстана Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
Из&nbsp;России после мартовских рейдов выдворят 6&nbsp;тысяч мигрантов Из России после мартовских рейдов выдворят 6 тысяч мигрантов
Бизнес
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по&nbsp;греко-римской борьбе&nbsp;&mdash; 2026 BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
Памятка для клиентов О! + O!Bank: что делать, если у&nbsp;вас украли смартфон Памятка для клиентов О! + O!Bank: что делать, если у вас украли смартфон
Мировое признание: BAKAI&nbsp;&mdash; в&nbsp;журнале TIME Мировое признание: BAKAI — в журнале TIME
Больше чем оператор. Всего 330 за&nbsp;БЕЗЛИМИТ от&nbsp;О! + 200&nbsp;ГБ и&nbsp;200 сомов в&nbsp;подарок Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
17 апреля, пятница
11:24
Нештатная ситуация. Подтопление помещений прокомментировали в Нацгоспитале Нештатная ситуация. Подтопление помещений прокомментиро...
11:21
Иностранца с фальшивыми паспортом и правами задержали в Кыргызстане
11:19
Определились все полуфиналисты Лиги Европы и Лиги конференций
11:19
В Бишкеке выявили неисправный транспорт с густым дымом и передали на проверку
11:18
Два эстакадных моста построят в городе Ош