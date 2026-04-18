В Ошe на Сулайман-Тоо установили аудиогиды для туристов

В национальном историко-археологическом музейном комплексе «Сулайман-Тоо» в Оше установили систему аудиогидов. Об этом сообщил директор комплекса Медербек Апарханов.

По его словам, на каждом культурном объекте, включая главный и пещерный музеи, а также ключевые точки горы, размещены таблички с QR-кодами для доступа к аудиогиду. Посетители и туристы могут отсканировать код и прослушать информацию о месте на кыргызском, русском или английском языках.

Проект реализован с целью создания более удобных условий для посетителей.

Ранее сообщалось, что музейный комплекс «Сулайман-Тоо» готовят к масштабной реконструкции. В рамках проекта Всемирного банка по развитию туризма на эти цели выделено около $12 миллионов в виде гранта.