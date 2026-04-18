В Ошe на Сулайман-Тоо установили аудиогиды для туристов

В национальном историко-археологическом музейном комплексе «Сулайман-Тоо» в Оше установили систему аудиогидов. Об этом сообщил директор комплекса Медербек Апарханов.

По его словам, на каждом культурном объекте, включая главный и пещерный музеи, а также ключевые точки горы, размещены таблички с QR-кодами для доступа к аудиогиду. Посетители и туристы могут отсканировать код и прослушать информацию о месте на кыргызском, русском или английском языках.

Проект реализован с целью создания более удобных условий для посетителей.

Ранее сообщалось, что музейный комплекс «Сулайман-Тоо» готовят к масштабной реконструкции. В рамках проекта Всемирного банка по развитию туризма на эти цели выделено около $12 миллионов в виде гранта.
Материалы по теме
Реконструкция спустя четверть века. Что изменится на Сулайман-Тоо?
Мэр города Ош предлагает построить пешеходную и велодорогу вокруг Сулайман-Тоо
На Сулайман-Тоо начали приводить в порядок кладбища
В 2025 году музейный комплекс «Сулайман-Тоо» посетили более 369 тысяч туристов
Минкультуры и эксперты ЮНЕСКО обсудили оптимизацию буферной зоны «Сулайман Тоо»
Границы буферной зоны горы Сулайман-Тоо в Оше хотят изменить и облагородить
Фотопроект «Сулайман-Тоо — четыре сезона» реализуют Минкультуры и ТЮРКСОЙ
На Сулайман-Тоо в Оше стартует масштабная реконструкция музея. Эскизы проекта
Передача Сулайман-Тоо мэрии Оша. В Минкультуры ответили Женишбеку Токторбаеву
Мэр города Ош назвал бомжатником территорию горы Сулайман-Тоо
Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
Из России после мартовских рейдов выдворят 6 тысяч мигрантов
В Бишкеке сегодня закрыли участок проспекта Жибек Жолу
Протоколы станут цифровыми, скидки за нарушение ПДД уберут
Бизнес
Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
В Кемине забили мужчину до смерти. Задержаны трое молодых людей
Премьеры сериалов: семейные драмы, корейский хоррор и возвращение в Хоукинс
Реконструкция Дубового парка в Бишкеке началась с вырубки деревьев
В шести городах Кыргызстана сегодня пройдет тотальный диктант